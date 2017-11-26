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Dünya

(Görüntülü Haber)Türkiye, İran ve Katar arasında Tahran'da üçlü anlaşma

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Kasım (DHA) - Türkiye, İran ve Katar arasında ekonomik işbirliği ve ticaretin güçlendirilmesi amacıyla uluslararası ulaşım ve transit trafiğin kolaylaştırılması hakkında mutabakat zabtı imzalandı

26 Kasım 2017 19:13

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Kasım (DHA) - Türkiye, İran ve Katar arasında ekonomik işbirliği ve ticaretin güçlendirilmesi amacıyla uluslararası ulaşım ve transit trafiğin kolaylaştırılması hakkında mutabakat zabtı imzalandı. Mutabakat zabtı, İran\'da resmi temaslarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi\'nin katılımıyla Tahran\'da Azadi Otel\'de düzenlenen üçlü toplantıda imzalandı. Anlaşmaya, İran adına Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Katar tarafından Ekonomi Bakanı Şeyh Ahmed bin Casım bin Muhammed Al Sani imza attı. Anlaşma, bazı Arap ülkeleri tarafından yaptırım uygulanan Katar\'a Türk ürünlerinin İran üzerinden ulaşımında kolaylık sağlayacak. Söz konusu mutabakatın ardından 26\'inci İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Bakan Zeybekçi ve İranlı Muadili Muhammed Şeriatmedari başkanlığında Tahran Fuar alanında düzenlendi. (Fotoğraflı) Görüntü Dökümü: - Tahran\'da Türkiye, İran ve Katar arasında imzalanan üçlü mutabakat zabtı

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