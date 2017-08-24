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(Görüntülü Haber)Türkiye genelinde 7'nci huzur operasyonu düzenlendi

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde İçişleri Bakanlığı'nda bu gece Türkiye Güven-Huzur operasyonlarının 7'ncisi gerçekleştirildi

24 Ağustos 2017 12:25

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde İçişleri Bakanlığı\'nda bu gece Türkiye Güven-Huzur operasyonlarının 7\'ncisi gerçekleştirildi. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla yapılan denetimler saat 24.00\'e kadar sürdü. Denetlemeleri İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi\'nden bizzat yönetti. İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen Türkiye Güven-Huzur 7 operasyonları 81 ilde akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı personel tarafından yapılan denetimlerde 63 bin 990 personel görev yaptı. Denetimlerde 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 12 bin 254 kara aracı ve 302 dedektör köpek kullanıldı.

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