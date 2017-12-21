T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Türk Kızılay'ı yöneticileri Malatya'da toplandı

Haber-Kamera Taha AYHAN-MALATYA-DHA)TÜRK Kızılayı, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 32 İlk Yardım Merkezinin yöneticilerini Malatya'da topladı

21 Aralık 2017 17:49

Haber-Kamera Taha AYHAN-MALATYA-DHA)TÜRK Kızılayı, Türkiye\'nin farklı şehirlerindeki 32 İlk Yardım Merkezinin yöneticilerini Malatya\'da topladı. Malatya\'da düzenlenen koordinasyon toplantısına; Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, bölge müdürleri, bölge başkanları ve temsilciler katıldı. Kızılay\'ın gelecek döneme ilişkin yol haritasının belirleneceği toplantıda konuşan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yılda 20 binden fazla kişiyi eğittiklerini söyledi. Dünyada ölümlerin yüzde 90\'ının yaralanmalardan meydana geldiğini bu nedenle eğitimlerin önemli olduğunu ifade eden Altan şöyle konuştu Bu yaralanmalarda da müdahale etmek, ilk müdahaleyi yapabilmek önemli. Bu konuda da yeterli bir kapasitemiz maalesef yok. Bu tür çalışmalarla dikkat çekmek, yeni algılar üretme ve insanları bilgilendirmemiz gerekiyor. Yılda 20 binden fazla kişiyi eğitiyoruz. Bu sayı tabii ki az, bu sayıyı arttırmanın yollarını bulmamız lazım.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Taha AYHANMALATYADHATÜRK Kızılayı TürkiyeYardım MerkezininMalatyaKızılay Genel MüdürüAltanKızılayDünyadaBuYılda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24