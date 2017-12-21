(Görüntülü Haber)Türk Kızılay'ı yöneticileri Malatya'da toplandı

Haber-Kamera Taha AYHAN-MALATYA-DHA)TÜRK Kızılayı, Türkiye\'nin farklı şehirlerindeki 32 İlk Yardım Merkezinin yöneticilerini Malatya\'da topladı. Malatya\'da düzenlenen koordinasyon toplantısına; Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, bölge müdürleri, bölge başkanları ve temsilciler katıldı. Kızılay\'ın gelecek döneme ilişkin yol haritasının belirleneceği toplantıda konuşan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yılda 20 binden fazla kişiyi eğittiklerini söyledi. Dünyada ölümlerin yüzde 90\'ının yaralanmalardan meydana geldiğini bu nedenle eğitimlerin önemli olduğunu ifade eden Altan şöyle konuştu Bu yaralanmalarda da müdahale etmek, ilk müdahaleyi yapabilmek önemli. Bu konuda da yeterli bir kapasitemiz maalesef yok. Bu tür çalışmalarla dikkat çekmek, yeni algılar üretme ve insanları bilgilendirmemiz gerekiyor. Yılda 20 binden fazla kişiyi eğitiyoruz. Bu sayı tabii ki az, bu sayıyı arttırmanın yollarını bulmamız lazım.