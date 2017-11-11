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(Görüntülü Haber)Tüfekle korkutmak istediği arkadaşını öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 22 yaşındaki Ahmet Okan Demirci, 26 yaşındaki Veysel Kara'yı av tüfeği ile ateş ederek öldürdü

11 Kasım 2017 20:11

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, 22 yaşındaki Ahmet Okan Demirci, 26 yaşındaki Veysel Kara\'yı av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Demirci, arkadaşını korkutmak için ateş ettiğini söyledi. Dün gece Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne omzundan tüfekle vurulmuş olarak gelen Veysel Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın Çamlık Mahallesi\'ndeki mesire alanında meydana geldiğini belirledi. Kara\'nın arkadaşlarının ifadesine başvuran ekipler, birçok adrese operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda cinayeti işlediği belirlenen Ahmet Okan Demirci, sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Okan Demirci, Veysel Kara\'yı korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Demirci, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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