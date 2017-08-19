(Görüntülü Haber)TSK 'NIN ETKİNLİĞİNDE EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

TSK\'DAN ŞEHİTLERE VEFA Genelkurmay Başkanlığı tarafından Şehitleri yâd etmek için başlatılan \"Türkiye Şehitlerini Anıyor\" etkinliği kapsamında 16 Ağustos 2017 tarihinde Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kurtuluş Savaşı şehitleri; Er Osman ve Er Emin’in aziz ruhu için tören düzenlendi. Etkinlikte Trabzon\'un Maçka İlçesinde şehit edilen Eren Bülbül de unutulmadı.Türk Silahlı Kuvvetleri \"Türkiye Şehitlerini Anıyor\" etkinliklerini sürdürüyor.Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Kurtuluş Savaşı şehitleri Er Osman ve Er Emin anıldı. ER OSMAN KİMDİR? Er Osman, Afyonkarahisar Sandıklı’da, Mehmet Bey ve Fatma Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Boy attı, büyüdü, çifçilik ve kunduracıkla meşgul oldu. Aynı köyden Fatma Hanım’la evlendi ve eşi hamileyken Kurtuluş savaşı başlamıştı. Silah altına alındı. Tınaztepe mevkiindeydiler. Ve Mehmet oğlu Osman hücum emri verildiği ilk andan itibaren geride bıraktıklarını hiç düşünmeden saldırıyordu düşmana. Göğsünde bir gül açtığında aklında hamile eşi Fatma vardı. Ve Fatma Hanım 85 yaşında son nefesine kadar onu bekledi. ER EMİN KİMDİR? Öksüzoğullarından Emin Bolu ili Aşağıçamlı Köyünde Tahir bey ve Kamile Hanım’ın evladı olarak dünyaya geldi. Gençlik çağında Ayşe Hanımla evlendiler. Mahir adını verdiği bir oğlu geldi dünyaya. Mahir 5 yaşına bastığında emin vatan mücadelesi için cepheye koştu. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Tahir oğlu Emin’in efsaneleştiği mevki oldu! Saldırırken amansızca düşmana şehadete erdi Er Emin. Son sözü şehadet oldu. Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliğinde geçtiğimiz günlerde Trabzon\'un Maçka ilçesinde PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül\'de anıldı... Görüntü Dökümü ------------------ -Etkinlikten görüntü ANKARA/DHA