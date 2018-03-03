T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Trafik lambasındaki 'el yapımı patlayıcı' imha edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin en işlek caddelerinden biri olan Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu'nun birleştiği kavşaktaki trafik lambasının elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patl

03 Mart 2018 12:29

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin en işlek caddelerinden biri olan Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu\'nun birleştiği kavşaktaki trafik lambasının elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugün saat 20.00 sıralarında Ulus Caddesi ile Antalya Karayolu\'nun kesiştiği kavşakta ışık düzenlemesi yaparken, bir trafik lambası içine yerleştirilen bomba düzeneğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, caddenin etrafında geniş bir bölümü trafik ve yaya akışına kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları trafik lambasındaki elektrik panosu içine yerleştirilen el yapımı bomba düzeneğini fünyeyle patlatarak etkisiz hale getirdi. Patlama büyük bir gürültüye neden olurken çevredeki bazı işyerlerinin camları kırıldı. Patlama esnasında trafik lambası da parçalandı. Kontrollü patlatmanın ardından polis bomba düzeneğinin parçalarını incelemek üzere topladı. Olay yerine getirilen bomba arama köpeği de çevrede başka patlayıcılar olması ihtimaline karşı çevrede arama yaptı. Bomba düzeneğinin ne zaman ve kimler tarafından yerleştirildiği başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında araştırılırken, çevredeki güvenlik kamera kayıtları da inceleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİUlus CaddesiAntalya KarayoluDenizli Büyükşehir BelediyesiArdındanPatlamaKontrollüOlayBomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24