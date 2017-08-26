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(Görüntülü Haber)TEM'de tatilci yoğunluğu

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM'in Ankara yönünde araç yoğunluğuna neden olurken ulaşımda aksama görülmedi

26 Ağustos 2017 15:34

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM\'in Ankara yönünde araç yoğunluğuna neden olurken ulaşımda aksama görülmedi. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler gece saatlerinden itibaren yollara düştü. Özellikle İstanbul yönünden gelen tatilciler TEM\'in Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu. TEM\'in Bolu Dağı Tüneli Mevkii\'nde rampalarda TIR\'lar nedeniyle yer yer trafikte yavaşlamalar görüldü. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun görüldüğü yol güzergahları üzerinde ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi\'ndeki ekipler tarafından yol güzergahı 24 saat kameralarla izlenirken trafiğin tıkanmaması için karayolları ekipleri hazır bekliyor.

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