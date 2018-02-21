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(Görüntülü Haber)TEM'DE ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ (3) (ek görüntüyle)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA TEM'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

21 Şubat 2018 14:32

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA TEM\'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu saat 10.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı

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