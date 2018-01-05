T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber)Teknik direktörler ve futbolcular 'Dinler Bahçesi'nde namaz kıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı

05 Ocak 2018 17:52

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu \'Dinler Bahçesi\'nde cuma namazı kıldı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi\'nde kamp yapan Süper Lig takımları Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Bursaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile diğer Anadolu kulüplerinde forma giyen bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını kılmak için Belek\'teki cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu \'Dinler Bahçesi\'ne geldi. Fenerbahçe\'den Mehmet Topal, Şener, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar, Atiker Konyaspor\'dan Ali Turan ve Ali Çamdal, Kayserispor\'dan Umut Bulut, Gençlerbirliği\'nden Orhan Şan, Ankaragücü\'nden Aykut Demir\'in yanı sıra teknik direktörler Giray Bulak, İsmail Kartal ve İbrahim Üzülmez de Dinler Bahçesi\'ne geldi. İhrama bürünen Aykut Demir, uzun sakalı ve taktığı beresiyle dikkati çekti. Futbolcular namaz kılarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun katılım sebebiyle yer bulmakta zorlanan bazı futbolcular ve vatandaşlar, kilise ve sinagog zeminine serilen halıların üzerinde namazlarını kıldı. Namaz sonrası futbolculara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, onlarla fotoğraf çektirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHA ANTALYASüper LigBahçesiSerikBelek Turizm MerkeziFenerbahçe Medipol Başakşehir Bursaspor Kayserispor Kasımpaşa Gençlerbirliği Atiker KonyasporOsmanlısporAnadoluBelekFenerbahçe Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24