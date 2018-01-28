(Görüntülü Haber)TBMM Başkanı Kahraman: Büyük bir coğrafyaya karşı mesuliyeti olan devletiz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye\'nin güçlü bir devlet, lokomotif bir ülke olduğunu belirterek, \"Hudutlarımız 800 bin kilometrekare olarak gözükse de biz çok büyük bir coğrafyaya karşı mesuliyeti olan bir devletiz. Bu mesuliyetin icabını da elhamdülillah yerine getiriyoruz\" dedi. Dün geldiği Mardin\'de temaslarını sürdüren TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'a TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM İdare Amiri ve Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, 22\'nci dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Ak Parti İl Başkanı Nihat Eri, Artuklu Kaymamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ve il protokolü eşlik etti. İlk olarak bir otelde STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kahraman, basına kapalı yapılan toplantının ardından Birlik Vakfı Mardin Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi. \'BÜYÜK ÜLKEYİZ, LOKOMOTİF BİR ÜLKEYİZ, GÜÇLÜ BİR DEVLETİZ\' Burada konuşan Kahraman, sivil toplum kuruluşlarının milli ve manevi meselelerde omuz omuza vererek çalışması gerektiğini belirterek, \"Büyük ülkeyiz, lokomotif bir ülkeyiz, güçlü bir devletiz. Gönül coğrafyamız çok geniş. Hudutlarımız 800 bin kilometrekare olarak gözükse de biz çok büyük bir coğrafyaya karşı mesuliyeti olan bir devletiz. Bu mesuliyetin icabını da elhamdülillah yerine getiriyoruz. Gençliğe ehemmiyet verilmesi lazımdır. Gençlik, her ülkenin geleceğidir ve her ülkenin birinci meselesi de eğitimdir, maariftir. Ağaç yaşken doğrulur ve öyle büyür. Onun gibi gençlerimizi doğru, istikameti tam bir şekilde yetiştirmemiz lazımdır. Fikri faaliyetler, insanların ruhuna hitap eder. Elbisesi, ayakkabısı fiziki şartları mühim değil, mühim olan ruhtur, kalptir, manaya olan bağlılıktır\" dedi. \'ÜLKEYİ BÖLDÜRMEYİZ, BAYRAĞIMIZI İNDİRMEYİZ\' Mardin’in milli meselelerde ve manevi sahalarda fevkalade uyanık ve değerli bir şehir olduğunu ifade eden Kahraman, \"Ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Biz ülkeyi böldürmeyiz, bayrağımızı indirmeyiz. Bizim bayrağımız diğer bayraklar arasında bir farklık gösterir. Bazı bayraklar gibi pijama değildir. Renkler bölme hedefidir, buna müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. Ham hayaller peşinde olanlar olabilir, bu yanlıştır. Niye bölünelim, niye öteleyelim? Birlik ve bütünlük içerisinde olacağız ve bölünmeyeceğiz\" diye konuştu. Birlik Vakfı Mardin Şubesi’nin açılışının ardından öğle namazını kılmak için tarihi Kasımiye Medresesi’ne geçen Kahraman, medrese hakkında bilgi aldı. Medrese ziyaretinin ardından Gençlik Merkezine geçen Kahraman, daha sonra özel uçakla Ankara’ya gitti.