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(Görüntülü Haber)Tartıştığı oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Ahmet Turan Karakurt (63), tartıştığı oğlu İsmail Karakurt'u (29) tabancayla başından vurarak öldürdü

25 Şubat 2018 13:04

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Ahmet Turan Karakurt (63), tartıştığı oğlu İsmail Karakurt\'u (29) tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay saat 19.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, 88\'inci Sokak\'ta 2 katlı evin üst katında yaşandı. İddiaya göre baba Ahmet Turan Karakurt ile oğlu İsmail Karakurt arasında evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ahmet Turan Karakurt, oğlu İsmail Karakurt\'u başından tabanca ile vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Karakurt\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Ahmet Turan Karakurt olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, haberi alan ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İsmail Karakurt\'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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