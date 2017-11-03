T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tarsus'taki gizemli kazı sona erdi   

MERSİN'in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi

03 Kasım 2017 22:52

MERSİN\'in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi. Kazı alanı, görevliler tarafından toprakla kapatılmaya başlandı.

Ankara\'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde yürütüldü. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş- çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, daha önce yaptığı açıklamada yapılan çalışmaların sır olduğunu belirtmişti.

CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bugün akşam saatlerinde kazı alanına gelerek brandalarla kapatılan alana girdi. Burada görevlilerle konuşan Atıcı çıkışta açıklama yaptı.

Atıcı, kazının sona erdiğinin kendine söylendiğini anlattı. Atıcı, \"Burada bir arkeoloğun bir çalışma yapması gerekiyordu. \'Burada bir İncil arıyoruz, yeraltı şehri arıyoruz\' demeleri lazımdı. Millete açık açık söylenmesi lazımdı. Bir şey bulduysak davul zurnayla duyurmalıydık. Buraları kapattılar, yer altını açtılar. Bütün evlerin duvarlarını çatlattılar. Burası milletin yeriyse milletten gizli iş yapılmaz. Kazının bittiğini, kapatma emrinin verildiğini söylediler. İçeride arkadaşlardan bir kısmı da tepki de gösterdi. Bununla ilgili daha önce tehditler de aldık\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN TarsusEvlerKazıAnkaraKasımPolisCHP Mersin Milletvekili Aytuğ AtıcıCHP Milletvekili Aytuğ AtıcıBuradaAtıcıMilleteBirBuralarıBütünBurasıKazınınBununla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24