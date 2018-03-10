(Görüntülü Haber) Tarihi binaların korunması için 'zorunlu çatı tadilatı' önerisi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, Basmane semtindeki oteller bölgesinde bulunan tarihi binaların gelecek nesillere aktarılması için ahşap çatılı olanlarda tadilat zorunluluğunun getirilmesini istedi. Tarihi binaların özellikle ahşap çatılarının çökmesinden dolayı yıkıldığını belirten Gönen, \"Tarihi binalar olduğu için istediğimiz zaman tadilat yapamıyoruz. Süreç yavaş işleyince binaların yıkılması kaçınılmaz oluyor\" dedi.



Basmane semtinde bulunan ve kent tarihinin önemli bir dönemine ışık tutan Oteller Sokağı\'ndaki binaların birçoğu, ahşap çatısının çökmesinin ardından yıkılma tehlikesi yaşıyor. Yağmur suları nedeniyle, ahşap çatıları çöken binalardaki tarihi doku günden güne kayboluyor. Tadilat yaptırmak isteyen sahipleri ise Anıtlar Kurulu\'ndan verilen onay işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşayan binalara anında müdahale edemiyor.



İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, binaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önlem alınmasını istedi. Özellikle ahşap çatıları çöken binalarda, çatı tadilatının zorunlu hale getirilmesini istedi. Tarihi binalarda istedikleri zaman tadilat yapamadıklarını ifade eden Mehmet Gönen, restorasyon konusunda bina sahiplerine kolaylık sağlanmasını isteyerek, \"İzmir\'in Basmane semtindeki birçok tarihi bina, günümüze kadar gelmiştir. Semtte gezdiğiniz zaman göreceksiniz ki; gerçekten müthiş taşlarla yapılmış binalar var, ama çatısı yok. Zaman içinde yağmurlarla binalar zarar görüyor. Bunlar yıkılıyor ve tarihi doku yerini arsaya bırakıyor. Tarihi dokuyu kaybetmemek için mücadele edilmesi gerekiyor. Biz ahşap çatıya sahip binaların korunmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi iki üç binayı alıyor, restorasyon yapıyor ama bu yeterli değil. Birkaç binayla olmaz. Hepsini korumak gerekiyor. Bunun için gerekli mercilerden kolaylıklar bekliyoruz. Biz bu tarihi sokaklarda tarihe tanıklık ettik. Gelecek nesillerinde görebilmesi için tarihi binaların korunmasını istiyoruz\" dedi.



\'CUMHURBAŞKANIMIZA KONUYU İLETTİK\'



Tarihi binalarda çatı tadilatının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Gönen, CİMER aracılığıyla konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ilettiklerini söyledi. Yapılacak çalışmanın tarihi gelecek nesillere aktarılması ve binaların korunması açısından hayati önem taşıdığını dile getiren Gönen, \"Tarihi binalarda restorasyon ve ya değişimi yaratmak için muhakkak surette Anıtlar Kurulu\'na başvurmanız gerekmektedir. Anıtlar Kurulu\'ndaki başvurular, herkesin bildiği gibi oldukça uzun bir süre almakta, bu da büyük bir zaman kaybına neden olmakta. Anıtlar Kurulu çalışıyor. Ama Basmane o kadar çok tarihle iç içe ki bu yüzden onlara da bir şey deme şansı yok. Çünkü hepsini inceleyip, ona göre değerlendirmeleri lazım. Bu bağlamda otelciler olarak bunun böyle daha kolay, daha pratik çözüm yolu nedir diye düşündük ve düşüncemizi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a ilettik. Bunun için eğer kredi gerekiyorsa, sıfır faizli kredi de kullanılabilir. Böylelikle bu restorasyonlar yapılırsa, bu binalar en azından biraz daha uzun süre İzmir\'in güzelliğini yaşatmış olur. Bizim dediğimiz sırf kredi konusu değil. Kredi bizim için ikinci planda. Burada bir mecburiyet getirilmesi lazım. Tarihe tanıklık eden birçok bina yıkılma aşamasında. Atatürk\'ün eşi Latife Hanım\'ın ailesinin sahibi olduğu Sadık Bey Oteli\'nin çatısı ahşap olduğu için çürüme ve yıkılma tehlikesi yaşıyor. Bizim başlattığımız çalışma ile amacımız çatıların ve binaların zaman kaybetmeden restore edilmesi. Bu restorasyon çalışmasıyla bu binalar kurtarılabilir\" dedi.



Basmane\'de otel işletmeciliği yapan Enis İpek de tarihi binaların kaderine terk edildiğini belirterek şunları söyledi:



\"Basmane bölgesinde tarihi binalarımız var. Bunların çoğu bakımsız durumda. Bakımsız olduğu için de çatılardan su alıyor ve yıkılmaya başlıyor. Sahip çıkılsa, mal sahiplerine ulaşılsa, binalar kurtarılabilir. Bu binalar, madde bağımlılarının da barınma yerleri oldu. Binaların kurtarılmasını istiyoruz.\"



