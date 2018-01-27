T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)TAKSİCİLERDEN, AFRİN'DEKİ MEHMETÇİĞE ANLAMLI DESTEK

Haber-Kamera Mehmet DEMİR GÖLBAŞI (Ankara),(DHA) ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Afrin Harekatına destek olmak isteyen taksiciler bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı

27 Ocak 2018 19:09

Haber-Kamera Mehmet DEMİR GÖLBAŞI (Ankara),(DHA) ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde Afrin Harekatına destek olmak isteyen taksiciler bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı. Gölbaşı Toki Park Eymir Taksi Durağı şoförleri Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak için bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacaklarını açıkladı. Taksi şoförleri, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek Devletimizin, milletimizin, vatanımızın ve şanlı ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Mehmetçik sayesinde evimizde rahat uyuyoruz. Devletimizin bu ufak yardımlara ihtiyacı yok ama karınca kararınca bizde böyle bir destek verelim, katkıda bulunalım istedik. dediler. Öte yandan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay taksi durağını ziyaret ederek duyarlı davranışlarından dolayı taksi şoförlerini tebrik etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Mehmet DEMİRGÖLBAŞI AnkaraDHA ANKARA GölbaşıAfrin HarekatınaMehmetçik VakfınaGölbaşı Toki Park Eymir Taksi DurağıZeytin Dalı HarekatıTürk Silahlı KuvvetlerineMehmetçik VakfıTaksiMehmetçiğin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24