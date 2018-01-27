(Görüntülü Haber)TAKSİCİLERDEN, AFRİN'DEKİ MEHMETÇİĞE ANLAMLI DESTEK

Haber-Kamera Mehmet DEMİR GÖLBAŞI (Ankara),(DHA) ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde Afrin Harekatına destek olmak isteyen taksiciler bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldı. Gölbaşı Toki Park Eymir Taksi Durağı şoförleri Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak için bir günlük kazançlarını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacaklarını açıkladı. Taksi şoförleri, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirterek Devletimizin, milletimizin, vatanımızın ve şanlı ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Mehmetçik sayesinde evimizde rahat uyuyoruz. Devletimizin bu ufak yardımlara ihtiyacı yok ama karınca kararınca bizde böyle bir destek verelim, katkıda bulunalım istedik. dediler. Öte yandan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay taksi durağını ziyaret ederek duyarlı davranışlarından dolayı taksi şoförlerini tebrik etti.