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(Görüntülü Haber)Takla atan cipin hız göstergesi 158 kilometrede takılı kaldı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, aydınlatma direğine çarparak, takla attı

10 Aralık 2017 16:55

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Kazada kimliği belirlenemeyen bir kişi, yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü Hamza Tunalı (35), ağır yaralandı. Kaza sonrası cipin yola fırlayan hız göstergesinin 158 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza, saat 04.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Hamza Tunalı yönetimindeki 42 DUY 11 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cip, refüje çıkarak, durabildi. Kazada sürücü Tunalı ile araçta yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulanslarla yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Takla atan cipte bulunan ve kimliği belirlenemeyen yaşlı bir adam, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Tunalı\'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hurdaya dönen cipten yola fırlayan hız göstergesinin 158 kilometrede takılı kaldığını belirledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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