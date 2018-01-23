(Görüntülü Haber)SURİYELİLER, AFRİN HAREKÂTINI SEVİNÇLE KARŞILADI

Haber-Kamera Muhammet BAYRAM, Gizem KARADAĞ, Hasan POLAT, Gürkan YILMAZANKARA, KASTAMONU, (DHA)- ANKARA ve Kastamonu\'da yaşayan Suriyeli sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'ndeki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dlı Harekâtı\'nı sevinçle karşıladı. Suriyeli Adnan Hacıismail, Bu operasyonu destekliyoruz. Sayın Recep Erdoğan\'ı destekliyoruz. Türk ordusuna bu operasyonla ilgili başarıları dileriz. Ben o kadar heyecanlıyım ki bordo bereli askerlere bende katılmak isterdimö dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin (TBMM) hazırladığı rapora göre Ankara\'da yaşayan 80 bin Suriyeli sığınmacının yarısı Altındağ ilçesinde yaşıyor. Altındağ ilçesinin Ulubey Mahallesi\'nde ise 10 bini bulan Suriyelilerin nüfusu Türk vatandaşlarını geçti. Buradaki Suriyeli sığınmacılar, ülkelerindeki savaşın bitmesini ve geri dönmek istediklerini dile getirdi. Doğan Haber Ajansı (DHA) Ulubey Mahallesi\'nde yaşayan Suriyeli sığınmacılarla görüştü. Suriyeli Hasan Ahmedi ve Hasan Hatip, Suriye\'de şuara çok zor bir hayat olduğunu ve süregelen savaşların bitmesini istediklerini söylediler. 14 yaşındaki Hasan Cuma Hatip ise, 5\'inci sınıf öğrencisiyim. Türkiye\'den memnunum. 4 yıldır Türkiye\'de okuyorum ve Türkçeyi öğrendim. 4 kardeşim var. Burada mutluyuz. Savaş çıktığı için buraya geldik. Herkes kendi vatanına dönmek ister. Ailem, \'belki döneriz. Savaş bitmek üzere\' diyorlar, ama bekliyoruzö dedi. Muhammed Doulah da, Suriyeliyim 6 sene önce savaştan çıktım. Evliyim bir çocuğum var. Burada hayat iyi çalışıyoruz. Savaşlar bittiği zaman biz Suriye\'ye döneceğiz. Bütün Suriyeliler olarak Türkiye\'yi seviyoruz diye konuştu. Aynı mahalledeki Türk vatandaşı Fatih Yılmaz\'da iç içe yaşadıkları Suriyeliler hakkındaki düşüncelerini, Burası artık bir Suriye Mahallesi oldu. Burada Türk diye bir şey yok artık. İnşallah iyi olur. Bir problem yaşamıyoruz. Kendileri ticaretlerini kendileri yapıyor. Bizimkiler gitmiyor. Onları yemekleri ayrı, bizimkilerinki ayrı. Buradakilerin kimseye zararı yok. İnşallah savaş biter Türkiye orada başarılı olur da bir an önce giderler ve herkes rahata kavuşurö şeklinde dile getirdi. \'BENDE BORDO BERELİ OLMAK İSTİYORUM\' Doğan Haber Ajansı muhabirleri, Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtını Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan Suriyeliler ile de konuştu. Suriyeli sığınmacılar, yapılan operasyonla bölgedeki terör unsurlarının yok edileceği inancında olduklarını ve bunu mutlulukla karşıladıklarını anlattılar. 5 yıl önce Türkiye\'ye sığınan 2 çocuk babası 26 yaşındaki Adnan Hacıismail, Bu operasyonu destekliyoruz. Sayın Recep Erdoğan\'ı destekliyoruz. Türk ordusuna bu operasyonla ilgili başarıları dileriz. Ben o kadar heyecanlıyım ki bordo bereli askerlere bende katılmak isterdim. Biz PYD ve YPG, oradaki örgütleri ortadan kaldırmak istiyoruz. İnşallah Türkiye bu operasyonla başaracak ve Afrin\'i o örgütlerin elinden alacakö dedi. 3 çocuk babası 53 yaşındaki Abdullah Hacıismail de operasyonu yürekten desteklediklerini belirterek, Ben Azez\'de kalıyordum. Akrabalarım Azez\'de hastanenin yanında yürürken YPG ve PKK\'lıların hastaneyi bombaları anında yaralandılar. Bu operasyon başarılıdır ve inşallah Türkiye bu operasyonla başaracak çok güzel gidiyorö dedi. \'TÜRKİYE\'NİN SINIRINI KORUMASI İÇİN HAKLIDIR\' Suriye\'de doktorluk görevini bırakıp Türkiye\'ye sığınan 36 yaşındaki Abdullah Muhammed Elhasır ise, Bu iş uzun zamandır beklenen bir şeydir. Türkiye\'nin sınırını koruması için Suriye\'ye girmesinde hakkı vardır. Bu hak nerden geliyor; Orada Kürt partileri kendi aralarında değil de başkalarına karşı ayrımcılık yaptı. Fırat Kalkanı Harekâtıyla başlayan süreçte Türkiye ile birlikte bizde bu orduyu ve Türkiye\'yi destekliyoruz. Hatta bizim çocuklarımız da bu orduda var. Biz de Türkiye\'nin yanındayız. Uzun zamandır bunu bekliyoruz. Dolayısıyla bu operasyonun yapılması bizim için çok iyi olduö diye konuştu. KASTAMONU\'DAKİ SURİYELİLER ALLAH TÜRK ASKERİNİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEN EKSİK ETMESİN Kastamonu\'da yaşayan Suriyeliler de Türkiye\'nin Afrin\'e düzenlediği operasyona destek verdiklerini söylediler. 5 yıldır Kastamonu\'da yaşadığını belirten Muheymod Kuteybe, 5 yıldır buradayız. Herşey için Tayyip Babaya teşekkür ederiz. Biz bu operasyon haberi duyunca içimiz çok ferah oldu. Biz PKK ve IŞİD\'den Suriye\'nin temizlenmesini istiyoruz. Allah Türk Askerini başımızın üstünden eksik etmesin dedi. Suriyeli Saban Basar ise, Her şey için Türk milletine Türk Başkanına teşekkür ederiz. Şu an bu haberi duydukça içimiz çok ferah oldu. Televizyonlarda gördüğümüzde Türk bayrağı dalgalanıyor. İnşallah PKK ve DEAŞ kalmasınö dedi.