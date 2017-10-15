(Görüntülü Haber)Suriye'deki hastaneler için 350 metre sargı bezi üretiyorlar

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nca Suriye’nin İdlib kentine yakın ve Türkiye sınırında bulunan Atme kasabasındaki fabrikada günde 350 metre sargı bezi üretimi yapılıyor. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Kuşaklı Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki sargı bezi fabrikasında üretilen sargı bezlerinin savaş mağduru insanların ihtiyaçları için kullanıldığı belirtildi. İHH’nın Bab-El Hava Ofisi Sorumlusu Şuayip Altun, vakfın Suriye’de olayların başladığı ilk günden bu yana birçok alanda insani yardım çalışması yürüttüğünü belirterek, şöyle dedi: \"Yapmış olduğumuz yardım çalışmaları kapsamında Suriye’deki savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sağlık yardımları konusunda da kalıcı projeler geliştirerek ileriye dönük adımlar atıyoruz. Atme kasabasında sargı bezi fabrikasında günlük 350 metre sargı bezi üretiliyor. Fabrikada üretilen sargı bezleri, İdlib merkez ve kırsalındaki çeşitli hastanelere dağıtılıyor. Haftanın 6 günü 15 kişilik bir ekiple üretimlerimize devam ediyoruz. Sivil hastanelerdeki sargı bezi ihtiyacını ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz.\"