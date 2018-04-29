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(Görüntülü Haber)SULTANAHMET'TEKİ YANGINDA YARALANAN İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Fatih'te Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci Taner Çebi, hayatını kaybetti

29 Nisan 2018 18:17

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Fatih\'te Sultanahmet\'te bir otelde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci Taner Çebi, hayatını kaybetti. Sultanahmet\'te geçtiğimiz Cuma günü bir otelin sauna bölümünde çıkan yangında itfaiye onbaşı Taner Çebi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Taner Çebi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Fatih Grup Personelinde çalışan ve yaklaşık 10 yıldır itfaiyeci olan Taner Çebi\'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Çebi\'nin yarın saat 12.00\'de İtfaiye Daire Başkanlığı önünde yapılacak törenin ardından, öğle namazına müteakip Fatih Camii\'nde cenaze namazı kılınacak. Taner Çebi\'nin naaşı Edirnekapı itfaiye Şehitliği\'ne defnedilecek. Görüntü Dökümü: -Çebi\'nin fotoğrafları -ARŞİV -Çebi\'nin çıkarılması -Ambulansa konulması -Detaylar

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