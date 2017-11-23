(Görüntülü Haber)Şişli'de yangın paniği

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ\'de sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olay sabah saat 06:00 sıralarında Şişli ilçesine bağlı Eskişehir Mahallesi Küçük Akarca Sokak\'ta meydana geldi. Binadaki yoğun dumanı farkeden apartman sakinleri hemen itfaiyeyi aradı. Binanın 4. katında bulunan dubleks dairenin girişinden başladığı belirlenen yangın nedeniyle apartman sakinleri zor anlar yaşadı. 4. katta oturanlar çatı katının terasına mahsur kaldı. Mahsur kalanlar arasında küçük bir çocuğun da olması dikkat çekti. İTFAİYE HORTUMU BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ Vatandaşların iharı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevkedildi. Merdivenle 4. kata müdahale eden ekipler, bir anda yangın söndürme hortumunu düşürdü. Büyük bir gürültüyle düşen hortum şans eseri kimseye çarpmadı. AYAKKABILIĞIN YANINDAKİ ÇÖPLER YANDI Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, yangının dairenin girişinde bulunan çöplerden çıktığı belirlendi. (FOTOĞRAFLI)