(Görüntülü Haber)Şırnak'ta öğretim üyesi sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Üniversitesi (ŞÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Başçı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslam\'a yönelik hakaret içeren paylaşımları nedeniyle açığa alınarak, hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, düzenlediği basın toplantısında, sorumsuz ve ahlak dışı tavırlara asla izin vermeyeceklerini söyledi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Başçı\'nın toplumun kutsal değerlerine, inanç ve örfüne hakaret ettiğinin tespit edildiğini belirten Rektör Erkan, şöyle konuştu: \"Başçı\'nın sosyal medya hesabında, bütün dinlerin ortak değerlerinden olan Hz. İbrahim ve onunla başlayan kurban ibadetini, aleni bir şekilde aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanarak, toplumun kutsal değerlerine, inanç ve örfüne hakaret ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında asılsız isnatlarda bulunarak, şahs-ı manevisine hakaret içeren ifadeler kullanmıştır. Her iki hususta da toplumun birlik ve bütünlüğüne, dini, manevi ve ahlaki değerlerine hakaret ve iftira ederek anayasal suç işlemiştir. Bu saygısız, seviyesiz ve çağ dışı ifadeleri nedeniyle adı geçen öğretim üyesi hakkında üniversitemiz nezdinde soruşturma açılmış ve soruşturmanın selameti için açığa alınmıştır.\" Rektör Erkan, \"Üniversitemiz bilimsel faaliyetleri yanında; bizi biz ve bizi bir yapan milletimizin milli ve manevi değerlerine, devletimizin bekasına katkı sağlayacak anayasal görevlerini yerine getirirken, bu tür seviyesiz, sorumsuz ve ahlak dışı tavırlara asla müsaade etmeyecektir\" dedi. Üniversite tarafından açığa alınıp hakkında soruşturma başlatılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Başçı hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın da soruşturma açtığı belirtildi.