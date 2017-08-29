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(Görüntülü Haber)Sınırda Suriyeli yoğunluğu; 50 bin kişi ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacıların sınır kapısındaki yoğunluğu sürerken, başvuru yapan 67 bin kişiden 50 bini işlem yaptırıp Suriye'ye geçti

29 Ağustos 2017 16:32

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis\'e gelen Suriyeli sığınmacıların sınır kapısındaki yoğunluğu sürerken, başvuru yapan 67 bin kişiden 50 bini işlem yaptırıp Suriye\'ye geçti. Kilis Valiliği\'nin izniyle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak isteyen Suriyeli sığınmacıların Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri devam ediyor. Gece saatlerinde sınır kapısına gelip sıraya giren Suriyeliler, oluşturulan kontrol noktalarında işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geçiyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanan, yaşlı ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği geçişler sırasında güvenlik güçleri de yoğun önlem alıyor. Kalabalık nedeniyle hırsızlık olaylarına karşı sivil kıyafetli polislerin görev yaptığı sınır kapısında, ülkesine gitmek için başvuru yapan 67 bin kişiden 50 bini işlem yaptırıp Suriye\'ye gitti.

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