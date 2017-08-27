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(Görüntülü Haber)Silahla rehin alma iddiası, polisi alarma geçirdi

İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA) - KONYA'da silahlı kişilerin, bir kişiyi evde rehin tutup işkence yaptıkları ihbarı polisi alarma geçirdi

27 Ağustos 2017 18:24

İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA) - KONYA\'da silahlı kişilerin, bir kişiyi evde rehin tutup işkence yaptıkları ihbarı polisi alarma geçirdi. Polis çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla evin çevresini ve sokağını kuşattı. Evde yapılan aramada kimseye rastlanmadı. Ancak inşaat işçisi 52 yaşındaki Mehmet K.\'nin, borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi tarafından ihbar edilen sokakta dövülüp evinin önüne bırakıldığı ortaya çıktı. Polisin \'155\' numaralı ihbar hattına saat 11.00 sıralarında bir kişinin silahlı kişiler tarafından kaçırılıp merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokaktaki bir evde rehin tutulduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla sokağın giriş ve çıkışlarını tutup, evin çevresini kuşattı. Yapılan çalışma sonucu ihbar edilen evin, karşı binada oturan kişilere ait olduğu belirlendi. Polis, evde yaptığı aramada ise kimseye rastlamadı. Bu sırada polis Dr. Ziya Barlas Mahallesi Şair Nidai Sokakta bir kişinin dövülüp sokağa atıldığı ihbarını aldı. Polis yaptığı incelemede dövülüp sokağa atılan Mehmet K.’nin, rehin tutulduğu ileri sürülen kişi olduğunu belirledi. Mehmet K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet K. polise verdiği ilk ifadesinde, aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunan İhsan H. ve adını Ramazan olarak bildiği iki kişi tarafından evin önünden zorla kaçırılıp, Doğanlar Mahallesi Beykoz Sokak\'a götürülüp dövüldüğünü, tekrar evinin önüne bırakıldığını söyledi. Polis, Mehmet K.\'yi kaçırıp, döven kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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