(Görüntülü Haber)Silahını temizlerken birlikte nöbet tuttuğu arkadaşını öldürdü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE Polis Meslek Yüksek Okulu\'nda nöbet tutan yeni mezun polis memuru Baturalp Öztürk\'in temizlerken ateş alan tabancasından çıkan kurşun meslektaşı Gürbüz Mustafa Çiftçi\'nin ölümüne neden oldu. Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu ön nizamiye kulübesinde nöbet tutan 3 ay önce mezun olan polis memurları 24 yaşında Gürbüz Mustafa Çiftçi ile 23 yaşındaki Baturalp Öztürk silahlarını temizlemeye başladı. Bu sırada, Baturalp Öztürk’ün ateş alan silahından çıkan kurşun önce duvara sonra da arkadaşı Gürbüz Mustafa Çiftçi’ye isabet etti. Ağır yaralanan Gürbüz Mustafa Çiftçi, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olayda elinden yaralanan Baturalp Öztürk de tedavi altına alındı.