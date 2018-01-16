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Spor

(Görüntülü Haber) Serik Belediyespor'a destek gecesinde Zara'ya doğum günü sürprizi

    Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)   Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor için destek gecesi düzenlendi

16 Ocak 2018 14:57

 

 

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)


 

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7\'nci Grup\'ta mücadele eden Serik Belediyespor için destek gecesi düzenlendi. Gecede konser veren şarkıcı Zara\'ya pastalı doğum günü kutlaması yapıldı.

Serik Belediyespor yararına düzenlenen gece Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Geceye Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Köksalan, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, CHP İlçe Başkanı Abdullah Akbaba, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 2 bine yakın davetli katıldı.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, \"Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan böyle günlerde birlik ve beraberliğimiz eksik olmasın. Sporda bize düşenin en iyisini yapmak için çalıştık. Bazı yollar çilelidir. Çilesiz başarı yoktur. Bu yıl mutlaka 3\'üncü Lig\'e çıkacağız. Takımımıza güveniyorum. Takımın şampiyonluğu için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu başarı bizim değil tüm Serik halkının\" dedi.

Konuşmaların ardından Serik Belediyespor\'a destek verenlere Kaymakam Haluk Şimşek ve Belediye Başkanı Ramazan Çalık tarafından plaket verildi.

\'BUGÜN DOĞUM GÜNÜM\'

Gecede şarkıcı Zara sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Zara, gecede bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, \"İnşallah Serik Belediyespor 3\'üncü Lig\'e çıkar. Bugün doğum günüm\" dedi.

ZARA\'YA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Zara\'nın konuşmasının ardından gecenin düzenlendiği Sueno Otel\'in sahibi Erhan Korkmaz tarafından hazırlatılan sürpriz doğum günü pastası getirildi. Zara, Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Erhan Korkmaz ile birlikte pastayı kesti.


 

 

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