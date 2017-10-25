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(Görüntülü Haber)Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'de birçok adrese uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi

25 Ekim 2017 13:15

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer\'de birçok adrese uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi. Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıkan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Sarıyer\'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişiyi yakalamak için 5 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Poligon Mahallesi, Mis Sokakta bulunan bir gecekonduya özel harekat timleri ile birlikte baskın yapan polis ekipleri evde aramalar yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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