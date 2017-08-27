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(Görüntülü Haber)Sapanca'da kaza: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde otomobilin cadde de manevra yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

27 Ağustos 2017 14:20

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde otomobilin cadde de manevra yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Sapanca Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi\'nde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Hakan Şirin idaresindeki 34 PU 0655 plakalı otomobil cadde de manevra yapan Faruk Çınlar idaresindeki 54 FC 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Faruk Çınlar ile diğer araçta bulunan Mehmet Gür ve Fırat Yıldız yaralandı. Hasar gören araçta sıkışan Faruk Çınlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiyesi Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan Faruk Çınlar yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Mehmet Gür ve Fırat Yıldız ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlardan yola akaryakıt sızması nedeniyle yol yıkanırken, ulaşım kontrollü sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü dökümü -Kazaya karışan araçların görüntüsü -İtfaiyenin yolu yıkaması -Yaralıların ambulansa alınması -Genel görüntü

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