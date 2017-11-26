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(Görüntülü Haber)Şanlıurfa Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa'da (3)

Şanlıurfa Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa?da (3) Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa?da (3) GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI Şanlıurfa?da temaslarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaköprü Gençlik Merkezi'nde, gençlerle basketbol oyn

26 Kasım 2017 20:44

Şanlıurfa Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa?da (3) Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa?da (3) GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI Şanlıurfa?da temaslarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaköprü Gençlik Merkezi\'nde, gençlerle basketbol oynadı. Takım elbisesinin ceketini çıkarıp, tek pota maç yapan Bakan Bak\'ın üst üste sayı yapması, salondakiler tarafından alkışlandı. Bakan Bak\'a, Karaköprü Gençlik Merkezi\'ni ziyaretinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bürokratlar da eşlik etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------------ - Gençlerle basketbol oynayan bakan Bak - Üst üste sayı alan bakan Bak?ı alkışlayanlar - Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU 16 MB Haber-Kamera Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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