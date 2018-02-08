(Görüntülü Haber)Samsun'da Evleniyoruz Fuarı açıldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş (TÜYAP) tarafından düzenlenen \'Evleniyoruz Fuarı 2018\', bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, fuara yoğun ilgi gösterdi. TÜYAP tarafından düzenlenen \'Evleniyoruz Fuarı 2018\' fuarı, açıldı. 11 Şubat\'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak olan fuarın açılışına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Kaymak, bu tür fuar organizasyonlarının Samsun ve çevre illerin ticari ve turizm hayatları açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, \"Fuarların ilimize ve bölge illerimizin ekonomisini, sanayisini, ticaretini tuzmini geliştirecek unsurlar olarak görüyoruz. Samsun, geçmiş yıllarda fuarıyla bilinen bir kentti. Artık bu fuarlar Samsun\'u eski konumuna getirecek\" dedi. Konuşmaların ardından bir gelin ve damat tarafından sahnede düğün dansı yapıldı. Daha sonra Vali Kaymak, gelin ve damatla birlikte getirilen düğün pastasını kesti. Fuarda damatlık, gelinlik, abiye kıyafet, mobilya, perde, ev dekorasyon, düğün ve kına organizasyonları, beyaz eşya, düğün pastası, çiçekçilik gibi birçok alandan firmalar stantlarını kurup ürünlerini sergiledi. Yapılan fiyat değerlendirmesinde düğün hazırlığı yapan gelin ve damatların, ev mobilyası, beyaz eşya, perdeler, gelinlik ve damatlık, düğün pastası gibi ihtiyaçlarının yaklaşık maaliyetinin 37 bin TL ile 115 bin TL arasında değiştiği belirtildi.