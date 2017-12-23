(Görüntülü Haber)Sahte MİT'çi polisten kaçamadı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp çeşitli kişileri dolandırdığı öne sürülen 44 yaşındaki A.O., polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp, bazı kişileri dolandırdığı ihbarını aldı. Bunun üzerinde harekete geçen ekipler, A.O.\'nun özellikle her hangi bir suç nedeniyle gözaltına alınanlara \'Seni bu işten kurtarırım\' diye dolandırdığını belirlendi. Ekipler, A.O.\'yu suçüstü yakalamak için takibe aldı. Son olarak Mersin Adalet Sarayı karşısında bulunan çay ocağında bir avukat ile buluşan A.O., para alırken suçüstü yakaladı. Öte yandan güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen olayda, A.O. rahat tavırları dikkat çekti. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan A.O., daha sonra adliyeye sevk edildi.