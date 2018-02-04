(Görüntülü Haber)SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA SÖMESTR DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA Sömestr tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesi sebebiyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda yoğunluklar oluştu. 19 Ocak\'ta başlayan sömestr tatili için yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında seçen öğrenciler ve aileleri İstanbul\'a dönmeye başladılar. Tatilin son gününde dönüş için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nı seçen tatilciler iç ve dış hatlar terminallerinin geliş bölümünde yoğunluklara neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle havalimanı çıkış noktalarında ve bagaj bantlarında hareketlilik yaşanırken yolculara daha hızlı hizmet verebilmek için personel sayısı arttırıldı. Sömestr tatilini tenis turnuvalarına katılarak değerlendiren Nil Duygu Oktan \"Ben tenis oynadığım için bazı turnuvalara katıldım. Samsun\'da babannemin yanına gittim. Oradan dönüyorum. Tatilim çok güzel geçti. Okullar açılıyor, arkadaşlarımı çok özledim\" dedi. Anasınıfına giden Kuzey Gökçe Cenat \"Tatilim iyi geçti. Parka gittim, oyunlar oynadım, lego oynadım\" dedi. Diğer çocuk yolcu Ömer Faruk Sandalcı ise “Sömestr tatilim anneannem ile birlikte köyde geçti. Çok zevkliydi. Çok mutlu oldum. Ödevlerimi bitirdim, mesela kitap okudum. Okullar açılıyor, arkadaşlarımı özledim“ dedi. Görüntü Dökümü : -Nil Duygu Oktan Röportaj -Kuzey Gökçe Cenat Röportaj -Ömer Faruk Sandalcı Röportaj -Bagaj Bantları Yoğunluk -Terminal içi Yoğunluk -Detaylar