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(Görüntülü Haber)Rize Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da (2)

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA-ERDOĞAN'A COŞKULU KARŞILAMA Trabzon havalimanından helikopterle Rize'nin Güneysu İlçesi'ne gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemşerileri tarafından coşkuyla karşılandı

18 Kasım 2017 12:22

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA-ERDOĞAN\'A COŞKULU KARŞILAMA Trabzon havalimanından helikopterle Rize\'nin Güneysu İlçesi\'ne gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemşerileri tarafından coşkuyla karşılandı. \'Güneysu seninle gurur duyuyor\' sloganları atan vatandaşları selamlayan Erdoğan, çocukları yanına çağırdı, hediyeler dağıttı. Vatandaşların yanına çağırdığı Erdoğan, söylenenleri anlamayınca yöre şivesiyle \'Deduğunden anlamayurum ki\' diye karşılık verdi. Erdoğan\'ın cevabı kalabalığı güldürdü. Otobüsten vatandaşlara seslenen ve 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, \"2019\'a farklı yürüyeceğiz. Mart ve Kasım\'da Türkiye genelinde bir siyasi reformu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Herhalde bu evladınız bu kardeşinizi bu yolculukta yalnız bırakmayacaksınız. Bugüne kadar yalnız bırakmadığınız gibi. Güneysu\'dan farklı bir ses duyalım inşallah. Bugüne kadar olduğu gibi\" dedi. Otobüsten inerek kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla tokalaşan Erdoğan\'a kalabalıktan bir kişi \'Mağduruz sizinle görüşmek istiyoruz\' yazılı pankart açtı. Hemşerileri ile sohbet eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi\'ndeki konutuna geçti.

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