(Görüntülü Haber)Prof.Dr. Canan Karatay: Zeytin ve zeytinyağı tüketen hastalanmaz

Ramazan ÇELİK/ALTINÖZÜ(Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde devam eden Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali\'ne katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağı tüketenlerin hastalanmayacağını söyledi. Festivalin 2\'nci günü, protokol yürüyüşü ve yılın ilk zeytin hasadının yapılmasıyla başladı. Etkinliğin onur konuğu olan ve zeytin hasadına katılan Prof.Dr. Canan Karatay, zeytinyağı içip, zeytin topladı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Karatay, \"Zeytin muazzam bir şey, bu hayat veriyor, bu gençlik veriyor, sağlık veriyor. Bu millet zeytin ve zeytinyağı kullanmaya başlarsa bu millette hastalık kalmaz. Zeytin ve zeytinyağıyla beslenirsek hiçbir hastalık kalmaz\" dedi. Zeytin hasadı ardından kendi adı verilen zeytin fidanını toprakla buluşturan Prof. Dr. Canan Karatay, fidan dikimi için açılan çukura düşmekten Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur\'un kolundan tutmasıyla kurtuldu. Kendi adı verilen zeytin fidanını diken Karatay şöyle konuştu: \"Biliyorsunuz zeytin altındır, buranın adı Altınözü, yani altının özü, zeytinyağı da altının suyudur, hatta altınla alakası yok, altından daha değerlidir. Çünkü altın için insanlar birbirini boğazlıyor, ama Altınözü\'nde yetişen zeytin ve zeytinyağı hayatı ve ömrü uzatıyor. Ben bir sağlıkçı iç hastalıkları profesörü olarak, diyorum ki, bu altın suyunun mutlaka kullanılması lazım, içilmesi lazım sağlık için, bütün hastalıklar için, hangi hastalıkları önlediğini Hipokrat söylüyor MÖ 5. Yüzyıl\'da. Çok sağlıklıdır, onun için Altınözü\'nde yetişen çok önemli tipteki zeytinlerin de çok önemli olduğunu biliyorum. Bu senelerce örtbas edildi, söylenmedi. Ama bu suç bizim değil bu suç, 2-3 zeytin yiyin diyen diyetisyenlerin hiç kusura bakmasınlar. Sayın vekilim kahvaltısız gelmiş yorgun, halbuki sabah bir fincan zeytinyağı içseydi, bu kadar yorulmazdı, kahvaltı etmek şart değil.\" Buradaki etkinliğin ardından ilçeye bağlı Tokaçlı Mahallesi\'nde bulunan Zeytincilik Müzesi\'ne geçildi. İlçedeki zeytin hasadında kullanılan tarihi tarım aletlerinin sergilendiği müzenin açılışı yapıldı. Müze açılışına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Orhan Karasayar, Prof. Dr. Canan Karatay, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra Zeytindalı Korosu mini bir konser verdi. Etkinlik daha sonra festival alanının gezilmesi, stantların ziyaret edilmesiyle sürdü.