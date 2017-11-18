(Görüntülü Haber)Polisle çatıştı; bacağından vurularak yakalandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, park halindeyken polisten tarafından şüpheli görülüp otoparka götürülen otomobilden bir şeyler almaya çalışan 2 kişi ve bunu fark eden polislere ateş açtı. Şüphelilerden 25 yaşındaki Mustafa Y., polis tarafından tabancayla bacağından vurularak yakalandı. Olay, gece geç saatlerde Umut Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı\'nda park halindeyken şüpheli görülen bir otomobil, polisler tarafından çekiciyle otoparka götürülmek istendi. Çekiciye yüklenen otomobile yaklaşan 2 kişi, bagajdan bir şeyler almaya çalıştı. Kendilerini fark eden polislerin uyarılarına uymayıp kaçmaya çalışan 2 kişi, polise ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle yaşanan kovalama ve çatışmada otomobilin sahibi olduğu iddia edilen Mustafa Y., polisin açtığı ateşle bacağından yaralandı ve yakalandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Mustafa Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan diğer şüphelinin de kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.