(Görüntülü Haber)Polisin dikkati kimyasal yüklü tankerin yanmasını önledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, TEM otoyolu gişelerinden çıkış yapan kimyasal madde yüklü tankerin yıpranan balatalarının yanmak üzere olduğunu fark eden polis, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek olası faciayı önledi. Olay gece saatlerinde, TEM otoyolu Düzce gişelerinde meydana geldi. Yusuf Tepe idaresindeki 34 TP 1189 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, gişelerden çıkış yaptı. Gişelerin önünde bulunan trafik polisi Tunay Demir, aracın arka lastiklerinde balataların kızardığını fark etti. Polis memuru, tanker sürücüsünü durdurarak yangın söndürme tüpü ile kızaran balatalara müdahale etti. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi su tutarak balataları soğuttu. Polis memurunun dikkati sayesinde araç yanmaktan kurtulurken, olası bir faciadan da dönüldü. Olay sonrası Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Kayhan Çetin\'e bilgi veren polis memuru Tunay Demir, \"Tankerin arka balatalarının kızardığını görünce yangın tüpleri ile müdahale ettik. Yangın çıkmadan balatalar soğutuldu\" dedi.