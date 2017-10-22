(Görüntülü Haber)Polis hırsızlıklara karşı uygulamalı olarak uyardı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Topluk Destekli Polislik Şube polisleri, \'Pencere Kapım, Güvenli Yapım Projesi\' kapsamında halkı hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından \'Pencere Kapım, Güvenli Yapım Projesi\' kapsamında kurulan stantta polisler, halka uygulamalı olarak hırsızlık olaylarına karşı nasıl davranmaları ve nasıl önlem almaları konusunda bilgi verdi. Toplum Destekli polis memuru Mesut Eroğlu şöyle dedi: \"Vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için hazırlanan \'Pencere Kapım, Güvenli Yapım Projesi\' kapsamında uygulamalı olara bilgi vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın alacakları küçük tedbirler büyük belaları önler. Kapı kilitlemeyi ihmal edenler bedelini ağır ödüyor. Her vatandaşımız mutlak olarak aynı binadaki komşuya dahi gidecek olsa kapısını kilitlenmelidir. Pencere kilit sisteminde de kalitesiz pvc\'ler tornavida ile çok rahat açılır. Bu nedenle kaliteli malzemeye sahip pvc\'lerin tercih edilmesini gerekir.\"