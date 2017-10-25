(Görüntülü Haber)Paris’te şehitlere anma

Gülten Özbey / Paris, 25 Ekim (DHA) - Paris Büyükelçiliği\'nde 24 Ekim 1975 tarihinde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türkiye\'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener için anma töreni düzenlendi. Paris Büyükelçiliği\'nde ki törene Türkiye\'nin OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Türkiye Cumhuriyeti UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Türk diplomatlar ve yerel personelin katıldığı tören, bir dakikalık saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı ile başladı. Türkiye\'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, törende bir konuşma yaptı.1970\'li ve 1980\'li yıllarda ASALA\'nın yurt dışında görev yapan Türk diplomatlarına karşı silahlı ve bombalı saldırılar düzenlediğini ve ASALA\'nın suikastlerinde 34 kişinin şehit olduğunu çok sayıda da yaralı olduğunu söyledi. Görüntü Dökümü: - Şehitler Büyükelçi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener\'in anma töreni