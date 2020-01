(Görüntülü Haber)(özel) Trabzonspor'un forvet oyuncusu Rodallega: "Şampiyonluk yarışında biz de varız" (2)

\"Şampiyonluk yarışında biz de varız\" \"Oynamadığım zaman üzülüyorum ama takımdan ayrılmayı hiç düşünmedim\" \"Çorum maçında yaşadıklarım hoş değildi\" \"Türkiye\'de oyun çok duruyor, İngiltere\'de ise akıcı bir futbol var\" \"Bundan sonraki hedefim İspanya\'da futbol oynamak\" Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, şampiyonluk söyleminde bulunmanın her takım için erken olduğunu belirterek, “Rakiplerimizle aradaki puan farkı fazla olmadığı için bizim de şampiyon olma şansımız var. Bu kaliteye sahibiz” dedi. Trabzonspor’da bu sezon çıktığı 12 maçta 11 gol atarak takımın en skorer ikinci ismi olan Hugo Rodallega, Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kendisini sürekli hazır tutmaya çalıştığını ifade eden Hugo Rodallega, “Kendim ve takımımın iyiliği için hem fiziksel hem de mental olarak kendimi hep hazır tutmaya çalışıyorum. Elimden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyorum. Oynadığım zaman da takımıma en faydalı olabilecek şekilde iyi işler yapmaya gayret ediyorum. Teleset Mobilya Akhisarspor’da oynarken daha fazla süre alıyordum. Burada daha az görev alıyorum ama bunu sorun etmiyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum. Biliyorum ki şans bana geldiğinde onu iyi değerlendirmek zorundayım. Kendimi hazır tutmalıyım ki oyuna girdiğimde kalitemi gösterebileyim, arkadaşlarıma ve takımıma yardımcı olabileyim. Dolayısıyla kendimi hazır tutmaya çalışıyorum” diye konuştu. “BENİM İÇİN PROFESYONELLİK HER ZAMAN KENDİNİ HAZIR TUTMAK” Profesyonellik anlayışının her zaman kendini hazır tutmak ve sahaya girdiğinde elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu söyleyen Rodallega, şöyle devam etti: “İyi bir profesyonel ne olursa olsun, oynasa da oynamasa da kendini her zaman yardımcı olabilecek şekilde hazır tutar. Sahaya girdiğinde her şeyi yapan kişidir. 14 yıllık profesyonel futbol kariyerimde hep kendimi hazır tutmaya, profesyonel olmaya çalıştım. Elimden gelen mücadeleyle hem antrenmanlarda hem de maçlarda takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Benim profesyonellik anlayışım her zaman kendini hazır tutmak ve sahaya girdiğinde elinden gelenin en iyisini yapmak.” “BURAK VE N’DOYE GOL ATINCA BELKİ DE ONLARDAN FAZLA SEVİNİYORUM” Takımdaki diğer forvet oyuncuları Burak Yılmaz ve Dame N’Doye ile aralarında çok iyi bir ilişki olduğunu ve sağlıklı bir rekabet yaşandığını anlatan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, bu konuda şunları söyledi: “Burak olsun, N’Doye olsun hepsi benim arkadaşım. Onlar gol attığında belki de onlardan daha fazla seviniyorum. Aramızda çok yakın bir ilişki var, hiç sıkıntı yok. Tabi ki aramızda rekabet var ama bu sağlıklı bir rekabet. Hem takım hem de bizim için faydalı olabilecek bir rekabet. Hepimiz elimizden geleni yapmaya, atabildiğimiz kadar gol atmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir ilişkimiz var, beraber oynadığımız için de çok mutluyuz. Bu hocamızın işini zorlaştırsa da bir yandan da kolaylaştırdığını düşünebiliriz. Çünkü takımın iyi golcüleri var ve bütün forvet oyuncuları gol atmaya başladı. Bunun için hocamızın seçimi tabi ki zor olacak ama arkadaşlarımın burada olmasını hem takım için hem de bizim için çok değerli ve faydalı buluyorum.” “HER TEKNİK DİREKTÖRDEN FARKLI BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM” Hem Ersun Yanal hem de Rıza Çalımbay ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kolombiyalı oyuncu, şöyle konuştu: “İki hocamızdan da çok şey öğrendik ve öğreniyoruz. Buraya gelmeden önce Ersun hoca ile birçok kez görüşme yaptık. Kendisi bana projelerinden bahsetti. Kendisinden çok şeyler öğrendim bu konuda müteşekkirim. Bana çok şeyler öğretti ve çok yardım etti. Şu anda Rıza hoca ile birlikteyiz. Onunla da iyi bir ilişkimiz var. Bize çok şeyler öğretmeye çalışıyor, bilgilerini, tecrübelerini paylaşıyor. İki hocamızla da çalışma imkanı bulduğum için mutluyum. Futbolda oyuncular ve teknik direktörler gelirler ve giderler. Ama bu ilişkiyi bizim sürdürmemiz gerekiyor. Hepimizin belirli şeyler öğrenmesi gerekiyor. Ben de her hocamdan yeni ve iyi şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hem Ersun Yanal hem de Rıza Çalımbay ile çalışmaktan çok mutluyum. Her tanıdığınız hocadan yeni şeyler öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu da benim için çok büyük bir fırsat.” “OYNAMADIĞIMDA ÜZÜLÜYORUM AMA TAKIMDAN AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM” Rodallega, Trabzonspor’da maçlarda süre alamadığı dönemlerde üzüldüğünü ancak takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Her oyuncu oynamak ister. Benim de oynamadığım dönemlerde tabi ki kafamda olumsuz düşünceler oldu ama bundan kastım takımdan ayrılmak değil. Tabi ki üzülüyorsunuz. Buraya geldiğinizde başka bir şehir, başka bir ülke her zaman oynamak istiyorsunuz. Bütün oyuncular böyle ister, bu çok normal. Teklifler geldi, beni arayanlar oldu, bana soranlar oldu, hakkımda çok şeyler yazıldı ama takımdan ayrılma gibi bir düşüncem olmadı. Tabi ki hangi oyuncu oynamazsa böyle şeyler olur, buna alışığım da. Futbol kariyerim boyunca genelde hep oynama fırsatım oldu. Tabi ki oynamadığınız zaman üzülüyorsunuz, aklınızdan birçok şey geçiyor. Nerede hata yaptığınızı, kötü yönlerinizi görüyorsunuz ama açıkçası öyle ayrılmak gibi düşünce aklımdan geçmedi. Çünkü Trabzonspor’daki kontratıma saygı duymam gerekiyor.” “TÜRKİYE’DEN SONRA İSPANYA LİGİ’NDE FUTBOL OYNAMAK İSTERİM” İngiltere Premier Lig tecrübesi de olan Rodallega, İngiltere futbolunun daha akıcı olduğunu, Türkiye’den sonra ise İspanya Ligi’nde oynamak istediğini ifade ederek şunları söyledi: “Her ligin kendine özgü kalitesi, alışkanlıkları var. İngiltere Ligi’nde de oynama fırsatı bulduğum için şöyle bir örnek verebilirim. Bu konuda yanlış anlaşılmak istemem ancak Türkiye’de hakemlerin faulleri çok daha kolay çaldıklarını, daha kolay kart verdiklerini söyleyebilirim. İngiltere’de oyun biraz daha akıcı oynanıyor. Bunu eleştirmek için söylemiyorum ama bu şekilde bir fark olduğunu kendi açımdan değerlendirebilirim. Türkiye’de çok kaliteli ve değerli oyuncular var. İngiltere’nin de Türkiye’nin de farklı stilleri var ama buradaki futbol da kaliteli. Bu sitiller bir yılda değişecek ya da ulaşılabilecek şeyler değil. Bu farklıkları, ülkeleri görebilme imkanım olduğu için mutluyum. İngiltere Premier Lig’de oynama fırsatı bulabildiğim için mutluyum. Belki buradan sonra İspanya Ligi olabilir. Orayı da çok beğeniyor ve takip ediyorum.” “DEFANSİF ANLAMDA DA HEPİMİZ GELİŞİRSEK MÜKEMMEL BİR TAKIM OLURUZ” Bu sezon ofansif olarak daha çok geliştiklerine dikkat çeken deneyimli forvet oyuncusu, şöyle devam etti: “Bu daha iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Özellikle santraforlar açısından da çok olumlu bir görüntü. Demek ki son vuruşları daha iyi yapabiliyor, istediklerimizi sahada verebiliyoruz. Defansif anlamda hepimiz daha fazla geliştiğinde mükemmel bir takım oluşturabiliriz. “ÇORUM BELEDİYESPOR MAÇINDA YAŞADIKLARIM HOŞ DEĞİLDİ” Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Belediyespor ile oynan maçta gördüğü kırmızı kart ve yaşadıklarıyla ilgili de konuşan Kolombiyalı oyuncu, “Bu konu geçmişte kaldı. Çokta fazla düşünmek istemiyorum. Çünkü yaşananlar çok hoş şeyler değildi. Belki benim reaksiyonum da yanlıştı ama tekrar hatırlayıp gündeme getirmek yanlış olur. Bu konuyu geçmişte bırakmak çok daha doğru olur diye düşünüyorum” dedi. “ŞAMPİYON OLMA ŞANSIMIZ VAR” Şampiyonluk söyleminde bulunmanın her takım için erken olduğunu, kendilerinin de şampiyonluk şanslarının bulunduğunu söyleyen Rodallega, “Kimin şampiyon olacağını ya da olamayacağını söylemek için henüz erken. Çünkü önümüzde kazanabileceğimiz çok puan var. Açıkçası Beşiktaş, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve diğer takımlarla aramızdaki puan farkı da fazla değil. Ama biz maç maç bakmak istiyoruz. Uzun süreli hedefler koyduğunuzda bazen sakıncalı olabiliyor. Ama maç maç bakarsanız, her karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkarsanız ve kazanmak için de elinizden geleni yaparak o maçları kazanırsanız, aradaki puan farkı da fazla olmadığı için bizim de şampiyon olma şansımız var. Ama bunlardan bahsetmek için şuan daha çok erken. Henüz ligin ilk yarısı bile bitmedi. Belki rakiplerimizi uzun süreli galibiyet serisi yakalayıp farkı açabilir. Belki bunu biz de yapabiliriz çünkü bu kaliteye sahibiz. Maç maç bakıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. “YAKALADIĞIMIZ SERİYİ DEVAM ETTİREBİLİRSEK HEDEFLERİMİZ BİZE ÇOK YAKIN” Hedeflerinin yukarılara oynamak olduğunu ve yakaladıkları seriyi devam ettirebilmeleri durumunda hedeflerine çok yakın olduklarını anlatan Rodallega, “Bursaspor maçını içeride oynayacağımız için taraftarımızın da bu maça ne kadar ilgi gösterebileceğini tahmin edebiliyorum. Stadın dolu olacağından eminim. Müthiş bir taraftarımız var. Ellerinden geleni yapıyorlar ve takımı desteklemeye çalışıyorlar. Bursaspor ve ilk yarının son maçı olan Kardemir Karabükspor karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor. İkinci yarı hedefimiz yukarılara oynamak, olabileceğimiz en üst seviyede olabilmek. UEFA ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmek için bizim de iyi seviyeye gelmemiz gerekiyor. Şuan takım olarak yakaladığımız çok iyi bir seri var. Umarım bunu devam ettiririz. Taraftarımızın da desteğiyle her maçı böyle kazanmaya devam edebilirsek, hedefler çok yakın. Açıkçası hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı. “TRABZONSPOR TARAFTARI KADAR TAKIMINA BAĞLISINI GÖRMEDİM” Trabzonspor taraftarının inanılmaz olduğunu söyleyen Hugo Rodallega, “Kariyerimde birçok farklı ligde oynadım ve birçok taraftarı tanıma fırsatım oldu ama Trabzonspor taraftarı kadar takımına bağlı, şehrini seven ve hiçbir şey beklemeden takımını böylesine destekleyen bir taraftar görmedim. Gerçekten inanılmazlar. Sahaya çıktığınızda siz verdikleri pozitif enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Trabzonspor taraftarı takım nasıl giderse gitsin her zaman destek vermeye çalışıyor. Onlardan tek ricam bizi desteklemeye devam etsinler. Çünkü onlarla birlikte çok daha güçlüyüz” diyerek açıklamalarını noktaladı.