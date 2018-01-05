(Görüntülü Haber)(ÖZEL) Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "2018, 2017'den daha başarılı geçecek"

ERCAN ATA - ANKARA, (DHA) Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Dr. Metin Şahin, \"2017 yılı Türk Tekvandosu için inanılmaz başarılı bir yıl oldu\" diyerek, \"Bakıldığında madalya sayımızı ikiye katladık ama en önemlisi, 2016 Rio Olimpiyatları bittikten sonra 2020\'ye giden yoldaki ilk yıl puanların alındığı 2020 Tokyo için sporcularımız çok büyük başarılar elde ettiler\" ifadelerini kullandı. \"Alınan madalyalar gençlerde, yıldızlarda ve büyüklerde; altın, gümüş ve bronz olarak sıralandı\" diyen Şahin, \"Ama en önemlisi Tokyo yolunda sporcularımızın 2017 yılı Haziran ayında dünya şampiyonasında olimpiyatlar için kota almışçasına bizleri sevindirdi ve 3 yıla bizi umutlandırdı. 2017 yılının en büyük sürprizi buydu. Türkiye Tekvando Federasyonu sadece madalya başarısı olarak değil, bu şampiyonada dünyanın en başarılı ülkesi oldu. Takım halinde dünya ikincisi olduk ama yetinmiyoruz. Daha önce dünya şampiyonluğumuz da vardı, yine olacak. Sporcularımıza, antrenörlerimize güveniyoruz. Bu başarılarda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve bize destek olan kulüplerimize teşekkür ediyorum. 2018 yılı, 2017 yılı gibi başarılı geçecektir. Bu verilere bakıldığında, Türk tekvandosunun altyapısının çok güçlü bir şekilde geldiği açık. Biz hedef olarak Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası ve olimpiyatları seçtik. İnşallah başarılı olacağız\" dedi. \"BÜYÜK BİR YOL ALDIK\" \"Özellikle paralimpikte 2009 yılından beri yaptığımız çalışmalarla çok büyük bir yol aldık\" diyen Metin Şahin, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: \"2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda ilk defa ülkemizi paralimpikte temsil edeceğiz. Takımımız hem Avrupa, hem dünya şampiyonu ve dünya ikincisi olarak çok başarılı bir çizgi çiziyor. Onlardan 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda çok ümitliyiz ve onlara çok büyük bir destek veriyoruz. Ayrıca ülkemize sığınan mültecilerle ilgili programlar yaptık. 700\'e yakın mülteci sporcumuz Kilis Öncüpınar konteynır kentte çalışma yapmakta. Dünya Tekvando Federasyonu ile yapmış olduğumuz çalışmalarla onlara kaynak temin ettik. Onların malzeme ihtiyaçlarını giderdik. Orada çalışan antrenörleri maaşa bağladık. Ülkemizde misafir olan bu insanlara federasyonumuz yardım noktasında elinden geleni yapıyor. Uyuşturucu ile mücadele konusunda down sendromlu çocuklar ile birtakım çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımızla birlikte sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalışıyoruz.\"