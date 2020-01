(Görüntülü Haber)(ÖZEL) LİSE ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI KONFERANSTA KÜRESEL SORUNLARI TARTIŞTI

*ABD\'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer T. Davis, *\"Geleceği kuracak ve yön verecek gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dünyada yaşanan bir çok sorunun gelecekte yaşanmaması adına gençlere güveniyorum.\" Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA Birleşmiş Milletler (BM) konferanslarının lise düzeyinde modellendiği, \"İTÜ Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı\" (IIMUN\'17), yerli ve yabancı 350 lise öğrencisini bir araya getirdi. Dünyanın küresel boyuttaki sorunlarını konuşan ve tartışan öğrenciler, aynı zamanda bu sorunlara çözüm önerileri aradı. Konferansta ağırlıklı olarak küresel ısınma, ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık, terörizm gibi konular öne çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO) Ekrem Elginkan Lisesi\'nin evsahipliğinde bu yıl 6\'ncısı düzenlenen IIMUN\'17, dün İTÜ\'nün Ayazağa Yerleşkesi\'nde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'de başladı. Yurtiçi ve yurtdışından gelen lise öğrencilerinin yer aldığı konferansın açılış törenine ABD\'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer T. Davis, BM Temsilcisi Ali Shirazi, İTÜ GVO Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ GVO Ekrem Elginkan Lisesi Müdürü Serap Sarıgül Hazar ile öğretmenler katıldı. ABD BAŞKONSOLUSU DAVİS: BİZ IRKIN, CİNSİYETİN ENGEL OLARAK GÖRÜLMEDİĞİ BİR DÜNYA İSTİYORUZ Açılış konuşmasını yapan ABD Başkonsolosu Jennifer Davis, geleceği kuracak ve yön verecek gençlerle bir arada olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Dünyada yaşanan birçok sorunun gelecekte yaşanmaması adına gençlere güvendiğini vurgulayan Davis, küresel ısınma, ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık, terörizm gibi tüm dünyayı etkileyen sorunlara dikkat çekti. Davis, \"Bu sorunlar tüm ülkelerde var. Bir ülke tek başına bu sorunların üstesinden gelemez. Bu sebeple ülkelerin birlikte hareket etmesi lazım. Birleşmiş Milletler de bu amaçla kurulmuştur\" dedi. BM TEMSİLCİSİ SHİRAZİ: \"GELECEKTE ÇOCUKLARIN DAHA REFAH BİR DÜNYADA YAŞAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ\" Konferansın konuşmacılarından BM Temsilcisi Ali Shirazi ise, konuşmasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNPFA)\'nun nüfus ve doğurganlık üzerine yaptığı çalışmalar üzerine bilgiler verdi. Shirazi, \"Sağlıklı evlilikler, güvenli doğumlar ve çocukların daha refah bir hayat yaşaması için çalışıyoruz. Mülteciler, cinsiyet hakları ve nüfus artışı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 150 ülkede UNPFA çalışmalarına devam ediyor. 2030\'a kadar ülkelerde nüfus yoğunluğunu eşitlemeyi hedefliyoruz\" diye konuştu. GENÇLERDEN KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI Açılış konuşmalarının ardından Birleşmiş Milletler konferanslarının lise öğrencileri düzeyinde modellendiği konferansta gençler, küresel sorunları masaya yatırdı. Baştan sona İngilizce konuşan öğrenciler, başta insan hakları, silahsızlandırma, kadın hakları, ekonomi ve çevre ile insani yardım konularda dünyadaki örnekler üzerinden görüşlerini dile getirdiler. \"KÜRESEL ISINMA ÇOK İLERİ BİR DÜZEYE ULAŞTI\" DHA\'ya konuşan gençler, konferansla ilgili değerlendirmelerde bulunup, küresel sorunlarla ilgili kişisel düşüncelerini paylaştı. İTÜ GVO Ekrem Elginkan Lisesi 12. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda konferansın Genel Sekreteri olan Aslıhan Beji, amaçlarının konferansa katılacak genç delegelerle dünyanın sorunlarını tartışmak ve bu sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi. Dünyanın en önemli sorunları arasındandan birinin çevre ve iklim değişikliği olduğunu belirten Beji, \"Çünkü küresel ısınma çok ileri bir düzeye ulaşmakta. Bizim de bir Çevre Komitemiz var. Bu komitede 40 öğrenci görev alıyor\" dedi. İleride hukuk fakültesi okumayı isteyen Aslıhan Beji\'nin hedefi avukat olmak. Beji, küresel sorunlar arasında en çok kafa yorduğu konuların başında ise kadın haklarının geldiğini belirtti. \"GENÇLERİN FİKİRLERİ OLSUN İSTEDİK\" Aynı liseden 12. sınıf öğrencisi Serra Sıralar ise geleceğin gençlerin elinde olduğunu ve bunu şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sıralar, \"Dünyada birçok sorun var. Eğer bu sorunları bizler tartışmazsak, bunlar hakkında kimseler düşünmezse bu sorunlar çözülemez. Biz, bu konferansla gençlerin de bir fikirleri olsun istedik. Gelecek bizim ellerimizde ve bunu şekillendirmemiz lazım. Benim açımdan en önemli sorun terörizm. Acı, heryerde acıdır. Herkes birilerini kaybediyor ve ben bunun bitmesini istiyorum\" şeklinde konuştu. \"BİR JENERASYONUN KÜÇÜKLÜKTEN İTİBAREN GELECEĞE HAZIRLANMASI LAZIM\" Konferansın Basın Koordinatörlüğü görevini yürüten 12. sınıf öğrencisi Can Gülertan da 3 gün sürecek konferans süresince her gün işlenen konular ve çözüm önerilerinden oluşan gazete çıkaracaklarını ifade etti. Eğitim konusunun en fazla yer alması gerektiğini aktaran Gülertan, \"Ağaç yaş iken eğilir. Bir jenerasyonun küçüklükten itibaren geleceğe hazırlanması lazım\" dedi. ÖĞRENCİLER ULUSLARARASI ORGANİZASYON DENEYİMİ KAZANIYOR Öte yandan 3 gün sürecek etkinlik, hazırlık aşamasından tamamlanmasına kadar geçen tüm süreçlerde öğrencilerin aktif rol almasıyla küresel vizyon geliştirmelerine, uluslararası organizasyon deneyimi kazanmalarına ve yarının lideri olma yolunda önemli adımlar atmalarına olanak sağlıyor. YARININ LİDERLERİ Katılan eğitim kurumlarının kendi öğrencilerinden delegeler ve büyükelçiler seçerek, Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeleri ve kurumları temsil etmeleri simülasyonu olan konferans ile katılan tüm öğrencilerin dünyaya ve insanlığa karşı olan ilgilerini arttırmak, sorumluluk bilinçlerini geliştirmek ve dünya problemlerine çözüm üretmeleri amaçlanıyor. Görüntü Dökümü ----------------------- -Konferansta konuşmacı lise öğrencileri -Etkinlikte yer alan öğrenciler -Açılış programı -ABD Başkonsolosu ve BM temsilcisi -Dünyanın sorunlarına ilişkin hazırlanan video -Başkonsolos Davis\'in konuşması -Davis\'in öğrencilerden sorunları dinlemesi -BM Temsilcisi Shirazi\'nin konuşması -Gündeme geçilmesi -Aslıhan Beji ile röportaj -Serra Sıralar ile röportaj -Can Gülertan ile röportaj -Genel ve detaylar