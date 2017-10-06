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(Görüntülü Haber)(ÖZEL) Galatasaray Odeabank Kaptanı Göksenin Köksal: "Böyle bir camiada kaptan olmak büyük bir gurur"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) "TÜBAD Turnuvası'nda oynadığımız Gaziantep maçı kimseyi yanıltmasın" "Küçüklükten beri kaptanlığın hayalini kuruyordum" "Dezavantajları avantaja çevirmek bizim elimizde" "Sahada savaşmamız gerek" "S

06 Ekim 2017 14:10

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) \"TÜBAD Turnuvası\'nda oynadığımız Gaziantep maçı kimseyi yanıltmasın\" \"Küçüklükten beri kaptanlığın hayalini kuruyordum\" \"Dezavantajları avantaja çevirmek bizim elimizde\" \"Sahada savaşmamız gerek\" \"Sinan Erdem\'de yeni tarihler yazacağız\" Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yarın yeni sezonu açtıklarını hatırlatan Göksenin, \"Gaziantep maçı bizim için çok önemli. Yeni bir takımız. TÜBAD Turnuvası\'nda Gaziantep\'e kaybettik ama bu kimseyi yanıltmasın. Onlardan daha iyi bir takımız. Sadece adaptasyon sürecimiz var. Cumartesi kazanmamız çok önemli, iyi başlamalıyız. Lig çok kaliteli. Bizim yabancı oyuncularımız da taraftarlarımızın gücünü gördüğü zaman daha da özgüven kazanacaklardır\" diye konuştu. \"KÜÇÜKLÜKTEN BERİ KAPTANLIĞIN HAYALİNİ KURUYORDUM\" Küçüklükten beri Galatasaray kaptanlığının hayalini kurduğunu söyleyen Göksenin Köksal, \"Sinan Güler geçen sezon kaptanımızdı, onu çok severim. Milli Takım\'da da kaptanımız. Daha iyi oynamam lazım. Geçen sezon iyi bir performans gösterdim ama bu sezon daha iyi olmalıyım. Nasıl Sinan Güler kaptan olduktan sonra daha çok sorumluluk almışsa, benim de aynı bu şekilde hareket etmem gerekiyor. Bu bir gurur. Böyle büyük bir camianın kaptanı olmak çok önemli bir şey\" dedi. \"DEZAVANTAJLARI AVANTAJA ÇEVİRMEK BİZİM ELİMİZDE\" Yeni bir takım olmanın kendileri üzerinde bırakacağı etki üzerine konuşan Göksenin, \"Erman Kunter\'in oyunculuk döneminde de antrenörlük döneminde de çok önemli başarıları var. Yeni bir takım olmanın tabii ki dezavantajları var ama bunları avantaja çevirmek bizim elimizde. İlk maçtan itibaren savaşmamız gerekiyor. Genç bir takımız. Çok fazla büyük isim yok belki takımda ama savaşırsak neden olmasın. Taraftarımız var. Bundan önce bizden çok daha büyük bütçeleri olan çok takım gördük. Önemli olan taraftarı sahanın içine katıp ilerleyebilmek\" ifadelerini kullandı. \"SİNAN ERDEM\'DE YENİ TARİHLER YAZACAĞIZ\" Abdi İpekçi\'den Sinan Erdem\'e geçişi değerlendiren Göksenin Köksal, \"Abdi İpekçi\'den Sinan Erdem\'e geçişin dezavantaj olacağını düşünmüyorum ama tabii ki İpekçi\'de çok büyük başarılarımız var. Eurocup\'ı orada kazandık, Euroleague\'de çok ciddi takımları yendik. Bunlar anılarda kalacak. Ama Sinan Erdem\'de dezavantaj yaşamayız. Sinan Erdem de çok güzel bir salon, iyi bir ambiyansı var. En az Abdi İpekçi kadar güzel. Tabii ki Abdi İpekçi\'nin yeri farklı. İnşallah burada yeni başarılar, yeni tarihler yazacağız\" diyerek sözlerini noktaladı.

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