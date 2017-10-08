(Görüntülü Haber)(özel) Eczacıbaşı Eczacıbaşı VitrA'nın yeni transferi Güldeniz Önal DHA'ya konuştu

\'\'İçlerine aldılar hemen hiç yabancılık çekmedim\'\' \'\'Tecrübeli ve genç oyunculardan harmanlanıp bir takım olacak, ilk amaç enerjik ve güzel voleybol izlettirmek istiyoruz\'\' MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Güldeniz Önal, \'\'Yeni sezonda da Eczacıbaşı VitrA\'da sakatlıksız bir lig izlettirip, güzel bir sezon geçirmek istiyorum\'\' dedi. VakıfBank\'ta 6 sezon forma giydikten sonra yeni sezonda Eczacıbaşı VitrA ile yoluna devam edecek olan Güldeniz Önal, Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulundu. Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı\'na Avrupa 3\'üncülüğü kazandıran sporcular arasında yer alan Eczacıbaşı VitrA\'nın tecrübeli smaçörü Güldeniz Önal, \'\'Çok daha yeni geldik 2 gün oldu Eczacıbaşı ile başlayalı. Madalya ile döndüğümüz için çok mutluyuz. Bütün takımlar aynı otelde kalıyordu ve biz otelden Rusya\'nın, İtalya\'nın ve Polonya\'nın gidişini gördük. Üçüncülük bence çok önemli bir başarı çünkü artık zirveyi hedeflediğimiz ve buna kendimizi alıştırdığımız için buruk bir sevinç oluyor ama bence aksine yapabildiğimizin en iyisini yaptık orada. Gerçekten bir çok takımın üzerine çıktığımızı düşünüyorum. Madalya döndüğümüz için çok mutluyuz. Daha iyisi olabilirdi bunun bilincindeyiz ama sonuçta bir başarı ve madalya var\'\' dedi. \'\'İÇLERİNE ALDILAR HEMEN HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİM\'\' Yeni sezonda Eczacıbaşı VitrA forması giyeceğini hatırlatan Güldeniz, \'\'Umarım tüm takım arkadaşlarımla sakatlıksız bir lig izlettirip, güzel bir sezon geçiririz. Mutluyum içlerine aldılar hemen hiç yabancılık çekmedim. Bütün Türk oyuncularla Milli Takımlarda olsun kendi takımımda olsun oynadım. Güzel bir sezon olsun tecrübeli ve genç oyunculardan harmanlanıp bir takım olacak, ilk amaç enerjik ve güzel voleybol izlettirmek daha sonra da başarının geleceğini düşünüyorum, hayırlı uğurlu olsun\'\' diye konuştu.