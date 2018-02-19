T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Otomobil, TIR'ın altına girdi: 2 kardeşten 1'i öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA önünde seyreden TIR'a çarpıp altına giren otomobilin sürücü Oğuzhan Yiğit yaralandı, kardeşi Yusuf Yiğit (22) ise yaşamını yitirdi

19 Şubat 2018 11:27

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA önünde seyreden TIR\'a çarpıp altına giren otomobilin sürücü Oğuzhan Yiğit yaralandı, kardeşi Yusuf Yiğit (22) ise yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 50\'nci kilometresinde meydana geldi. Sarayönü ilçesinden Konya kent merkezine giden Osman Yiğit yönetimindeki 42 CRY 84 plakalı otomobil, önündeki Hulusi Tok\'un kullandığı 20 YN 949 plakalı TIR\'a, arkadan çarptı. Otomobilin bir bölümü çarpmanın şiddetiyle TIR\'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Osman Yiğit yaralanırken, kardeşi Yusuf Yiğit yaşamını yitirdi. Yaralı Osman Yiğit, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yiğit\'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yusuf Yiğit\'in sıkışan cesedi de yine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü Hulusi Tok ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHA KONYATIROğuzhan YiğitYusuf YiğitKazaKonya AfyonkarahisarSarayönüKonyaOsman YiğitCRYHulusi TokYNOtomobilinKazadaYaralı Osman YiğitTedaviYiğitAdli Tıp KurumuKazadan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24