(Görüntülü Haber)Olimpiyat bitti, renkleri kaldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da geçen 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen \'23\'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı\' nedeniyle kent merkezinde olimpiyat halkalarının renginde boyanan evler kente gelenler tarafından dikkat çekmeye devam ediyor. Olimpiyat oyunlarının bitmesine rağmen renkleri Samsun\'un binalarında kalırken özellikle uzun bir süre sonra kente gelenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Olimpiyat oyunlarının izi Samsun\'daki evlerde renkleriyle kaldı. Samsun\'da geçen 18-30 Temmuzda \'23’üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı\' düzenlendi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dünyanın 3üncü en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen ve 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsunda yapılacak \'23’üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı\' hazırlıkları kapsamında Büyükşehir belediyesi tarafından özellikle kent merkezindeki boyasız ve sıvasız evler boyandı. Bazı binalar olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renklerde boyandı. Olimpiyat süresince kente gelen özellikle yabancı misafirler rengarenk evlere ilgi gösterirken oluşan manzara da büyük beğeni topladı. İlkadım İlçesi’ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale Mahalleleri\'nde boyanan evler sayesinde kent silueti de renklendi. Olimpiyatların tamamlanıp gelen yabancı sporcu kafileleri ile turistlerin kentten ayrılmasının ardından rengarenk evler dikkat çekmeye ve ilgi görmeye devam etti. Özellikle Samsun\'u yaz aylarında ziyaret eden tatilci ve turistler rengarenk evlerin olduğu mahallere ilgi gösterdi. Evler ayrıca fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Olimpiyat oyunlarının izi Samsun\'daki evlerde renkleriyle kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, olimpiyatla birlikte kent estetiği konusunda oldukça ilerleme yaşandığını belirterek, şöyle dedi: \"Olimpiyatların Samsun\'a kattığı bir çok avantajın yanında kent estetiğinde seri ilerlememize neden oldu. Olimpiyat renklerini de kullanarak binalarımızı boyadık. Boyanan binalarla birlikte müthiş derecede olumlu tepkiler geldi. Samsun\'a her gelen \'Ne kadar farklı olmuş\' yorumunu yaptı. Kent estetiği ile ilgili çalışmalarımıza olimpiyattan önce başlamıştık ancak olimpiyat süreciyle beraber işimiz kolaylaştı. Olimpiyatta gelen misafirlerimize güzel görünmek düzene girmek için kentimizi halkımızda çok destek sağlayarak bir çok düzenlemeyi yaptık. Kentimizde olimpiyat renkleri kaldı. Binalar müthiş derecede güzel oldu. Müthiş olumlu tepkiler geliyor. Mimar Sinan Üniversitesi\'nden bir öğretim görevlisi Samsun\'a gelmişti boyadığımız evleri görüp \'Ne yaptınız samsun\'a inanılmaz güzel\' dedi. Renkli evlerin fotoğrafını istedi \'Ben bunları derste öğrencilerime anlatmak\' istiyorum dedi. Biz de kendisine fotoğrafları verdik. Yeter ki farklı bir bakış açısı olsun. İlkadım İlçesi’ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale Mahalleleri\'nde 150 binayı, Ankara-Samsun Karayolu ile Samsun-Ordu Karayolu Havalimanı mevkiinde boyadığımız binalarla birlikte yaklaşık 300 binayı boyadık. Bunların bazılarının boyama ücretinin tamamen belediyemiz karşıladı. Bazılarını ise yüzde 50\'sini büyükşehir belediyesi, yüzde 25\'i ilçe belediyesi, yüzde 25\'ini de vatandaş karşıladı.\" Albayrak, olimpiyat oyunlarının bitmesine rağmen bina boyama çalışmasına devam ettiklerini de anlatırken, \"Dedik ki başka boyasız sıvasız olan yerleri de renklendirelim. Terme Akçay\'da da binaları boyamaya başladık. Samsun sınırımız olan Akçay\'da binaları boyamaya başladık ve önemli oranda boyandı. Metruk binaların da yıkımını gerçekleştirdik halkta bize yardımcı oldu. Çarşamba tarafında yol kenarında sıvasız boyasız derme çatma binalar vardı. Ya da bina gayet güzel duruyor fakat sıvasız boyasız o binaları da boyamaya başladık. Yani özü olimpiyatlar bitti ama bizim çalışmalarımız bitmedi kentteki binaların boyanmaya devam ediyoruz. Özellikle bayanlara da rica ediyoruz ne olur çamaşır asmayın çamaşır yerine saksı verelim saksılarınızı asın sardunyalar sarksın balkonlarınızdan diyoruz bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor\" diye konuştu.