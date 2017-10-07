(Görüntülü Haber) Öğretim üyesinden rektör hakkında 'hak gaspı' iddiasıyla suç duyurusu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ceyhun Karpuz, kendi yaptıkları ve patent başvurusunda bulundukları buluşlarıyla, bilgileri olmadan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ\'ın yarışmaya katıldığını ve altın madalya ödülü aldığını öne sürdü. Prof.Dr. Karpuz, Rektör Prof.Dr. Bağ hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Rektör Prof.Dr. Bağ, iddia üzerine \"Bu yarışmaya katılmadan önce kendisine haber vermiş ve onaylarını almıştık\" dedi.



Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ceyhun Karpuz, tasarladıkları ve patent başvurusunda bulundukları buluşlarıyla, üniversite yönetimi tarafından İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı\'nda yarışmaya katılım olduğunu, burada buluşlarının altın madalya aldığını ancak, tüm bunlardan kendilerinin haberinin olmadığını söyledi. Prof.Dr. Karpuz, bütün haberleşme ve savunma sistemlerinde alt birim elamanı olarak kullanılan elektromanyetik dalgaları filtreleyen yeni bir mikrodalga filtre geliştirdiklerini, üniversite yönetiminin bu buluşlarıyla kendilerinin haberi olmadan geçen mart ayında İstanbul\'da yapılan Uluslararası Buluş Fuarı\'na katıldıklarını ve buluşlarının altın madalya kazandığını iddia etti. Buluşunun ödül aldığını internetten öğrendiğini ifade eden Prof.Dr. Ceyhun Karpuz, \"Bilimsel çalışma ürünü olan ‘Tek Bir Ayarlama Elemanı Kullanılarak Yeniden Yapılandırılabilir ve Band Genişliği Ayarlanabilir Mikroşerit Band Geçiren Filtre\' isimli buluştur. Buluşumuzun çalışmaları şahsımın yürütücülüğünü yaptığı projeler kapsamında gerçekleştirilen tasarımlara dayalıdır. Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. olarak gerçekleştirilen katılım, patent başvurusu sahipleri ve buluşun çalışanları olarak bizlerle herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadan, bizlere haber verilmeden gerçekleştirilmiştir\" dedi.



\"BU ONURDAN MAHRUM BIRAKILDIK\"



Hakkı gasp edilmiş bilim adamları konumuna düşürüldüklerini savunan Prof.Dr. Karpuz, şöyle konuştu:



\"Fuarda ekibimizin patent çalışmalarına konu olan bilimsel faaliyeti, tasarım çalışmaları ve buluşu söz konusu organizasyonun Bilim Komitesi tarafından altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Bu durum şahsım ve ekibimiz olarak bizim için çok büyük bir gurur ve onur vesilesi ve meselesidir, lakin biz bu gurur ve onur hazzından ne yazık ki mahrum bırakılmış durumdayız. Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve Teknokent Müdürü, Danışmanı ve bir Teknokent çalışanının emek hırsızlığı, bilimsel faaliyet ve patent hakkı gaspı niteliğindeki davranışları nedeniyle mahrum bırakılmış ve hakkı gasp edilmiş bilim adamları konumuna düşürülmüş durumdayız. Ödül ve plaketlerimiz hala ilgili şahısların elinde bulunmaktadır. Gayrı ahlaki bir tavır olan söz konusu uygulamanın ortadan kaldırılması, ödüllerimizin tarafımıza teslim edilmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesini istiyoruz. Bunun için suç duyurusunda bulundum. Adalet, kurumsal ahlak ve bilimsel etik her zaman herkese lazım olacaktır.\"



Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof.Dr. Ceyhun Karpuz, aynı zamanda Avrupa Mikrodalga Birliği Yönetim kurulu üyeliği de yapıyor. Bütün ülkelerin üye olduğu bu birlikte Karpuz, 11 ülkeyi temsil ediyor.



Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ ise, \"Bu yarışmaya katılmadan önce kendisine haber vermiş ve onaylarını almıştık. Ben de hukuki süreci başlatacağım. Bu nedenle daha fazla açıklama yapmak istemiyorum\" diye konuştu.



