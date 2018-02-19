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(Görüntülü Haber)Öğrencilere öğlen arasında çorba ikramı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç'ın talimatıyla pilot olarak belirlenen 4 okulda öğlen saatinde öğrencilere çorba ikramında bulunulmaya başlandı

19 Şubat 2018 17:30

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç\'ın talimatıyla pilot olarak belirlenen 4 okulda öğlen saatinde öğrencilere çorba ikramında bulunulmaya başlandı. Çorum Valisi Necmeddin Kılıç\'ın talimatıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirilğinde başlatılan çalışma kapsamında tekli eğitim yapılan 4 okulda öğrencilere öğlen yemeği arasında sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Pilot olarak belirlenen 4 okulda çorba ikramına başlanması hem öğrencileri hem develilileri memnun etti. Bu gün başlanılan yeni uygulama nedeniyle Albayrak İlkokulu\'nda biir program gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Yardımcısı Coşkun Doğan, \"Çorum’da daha önce benzeri olmayan bir uygulamayı Valimiz Necmeddin Kılıç’ın talimatları ile hayata geçirdik. İlimizde tekli eğitim yapıp imkanların yani yeterli yeri olan tüm okullarımızda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak öğlenleri çorba çıkaracağız. Çocuklarımız öğlen sıcak çorbalarını içecekler ve fakir zengin ayrımı yapmaksızın. Herkese bu imkanı sağlayacağız. Verimli ve önemli bir uygulama olduğunu Düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde yer anlamında sorunu çözen her okulumuzda bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Bizimle beraber çalışan bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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