(Görüntülü Haber)Muş'ta domatesin kilosu 40 kuruş

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta tütün ve pancara alternatif ürün olarak yetiştirilen organik domatesin kilosu 40- 50 kuruştan satılıyor. Üretici emeğinin karşılığını alamadığında yakındı. Tekel Yaprak Tütün İşleme Tesisleri\'nin kapanması üzerine çaresiz kalan tütün ekicileri, şeker pancarından da kota yüzünden verim alamayınca seracılığa başladı. Merkez ve köylerdeki tarlalarına ekimi yapılan organik domatesi toplayarak tüketiciye ulaştıran üretici dertli. Kumluca Köyü\'nde oturan Üreticilerden Oktay Sayılgan, tek geçim kaynağının domatesi yok fiyatına sattıklarını söyledi. Muş\'ta tekelin kapatılması şeker pancarına getirilen kota nedeniyle birçok üreticinin aç kalmamak için çalışıp, çırpındığını, tarlaya ektikleri alın terinin hiçbir kıymetinin olmadığını belirtti. Domatesin ucuz olmasının tek nedeninin köyde domates üreticisinin fazla olmasından kaynaklandığını hatırlatan Sayılgan şunları söyledi: \"Köyde her aile domates yetiştiriyor. Bizim ektiğimiz domates çıkmadan Muş\'a getirilen domatesin kilosu 2.5 liradan satılıyor. Muş domatesinin piyasaya çıkması ile birlikte kilosu 40-50 kuruştan alıcı buluyor. Yetiştirdiğimiz domatesler tamamen organiktir. Çok hoş tat ve aroması var. Bir yerde kesilip yenildiği zaman kokusu etrafa yayılır. Ama maalesef gözümüz gibi baktığımız domatesleri yok parasına satıyoruz. Ne ekeceğimizi şaşırdık.\"