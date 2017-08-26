(Görüntülü Haber)Muhtarlar Konfederasyonu: Yeni köy ve mahalle kanununa ihtiyaç var

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, uzun yıllar önce çıkartılan köy ve mahalle kanununun günümüz şartlarına uygun olmadığına dikkat çekerek, \"Yeni bir köy kanununa yeni bir mahalle kanununa ihtiyacımız var\" dedi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu\'nun 34\'üncü İstişare Toplantısı Belediye Nikah Salonu\'nda yapıldı. Toplantıya, Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarlara seslenen Akdeniz, \"Bugün itibariyle devletin en üst makamlarında gerçekten itibar gören kurumumuz, muhtarlarımız devletin orta kademelerine indiği anda biraz itibardan yoksun bırakılıyor. Bu noktada sözlü olarak söylenen sözlerin mutlaka yasalara dökülmesi gerekiyor. 93 yıllık bir köy kanunumuz var. 1924\'te köy kanunu çıktığında Türkiye nüfusunun yüzde 85\'i köylerde yaşıyordu. Yine 1944\'te çıkan mahalle kanunumuz var. Dolayısıyla 73 yıllık tarih. Bu da o günkü şartlarda belki çok mükemmel çıkartılmış bir kanun. Ama o da 73 yaşında. Dolayısıyla bugün mahalle kanunu\'nda 26 maddemiz var. 26 maddeyi 5 maddeye düşürmüş durumdayız. Yani oradaki yetki, görevlerimiz ve sorumluluklarımız 5 maddeye düşmüş durumda. Köy kanunu içerisinde birçok hadise de kalkmış durumda. Özellikle salma dediğimiz hadiseyi bugün köylerimizde uygulayamaz haldeyiz. Dolayısıyla yeni bir köy kanununa yeni bir mahalle kanununa ihtiyacımız var\" diye konuştu. Akdeniz, seçim kanuna da ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Seçim kanununa ihtiyacımız var. Artık bu kaçınılmaz. Bu kadar özlük hakları dolu dolu olan bir kurumda önümüzdeki dönemde hakikaten 400-450 bin civarında aday bekliyoruz. Dolayısıyla bu adayların donanımlı olması, önceden eğitim alması bizi gayet sevindirecek ve memnun edecek bir yasal alt yapıya ihtiyacımız var. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yapısının da mutlaka kendi içinde bir revizeye uğraması gerekiyor. Yani bu Türkiye Belediyeler Birliği gibi Ziraat Odaları Birliği gibi bir meslek odası kuruluşuna çevrilmeli ve Türkiye Muhtarlar Birliği mutlaka kurulmalı.\"