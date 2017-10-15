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(Görüntülü Haber)Müftülerin nikah kıymasına tiyatral tepki

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN?de müftülere nikah kıyma yetkisine tiyatral gösteriyle tepki gösterildi

15 Ekim 2017 15:59

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN?de müftülere nikah kıyma yetkisine tiyatral gösteriyle tepki gösterildi. Mezitli Kent Konseyi, Kadın Çalışma Grubu ve Pompei Tiyatro ekibinin hazırladığı tiyatral gösteriyle, müftülere nikah kıyma yetkisi tanıyan yasal düzenlemeye karşı çıktı. Mezitli Kent Konseyi Toplantı Salonu?ndaki gösterinin ardından konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, \"Müftülere nikah kıyma yetkisi, hem Medeni Kanun\'un başka bir şekle dönüştürülmesi hem de anayasanın \'Devlet, bütün vatandaşlarına eşit mesafededir, hiçbir şekilde ırk, mezhep ayrımı yapmaz\' ilkesine aykırıdır\" dedi.

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