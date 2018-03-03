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(Görüntülü Haber)Motosikletli kapkaççıyı, güvercin merakı yakalattı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yaklaşık 20 dakikada 4 kapkaç olayını gerçekleştiren motosikletli H

03 Mart 2018 18:58

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da yaklaşık 20 dakikada 4 kapkaç olayını gerçekleştiren motosikletli H.K., meraklısı olduğu güvercinlerin sergilendiği kıraathaneye gidince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde motosikletle dolaşarak, yaklaşık 20 dakikada 4 kapkaç olayını gerçekleştiren yankesicinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı güzergahtaki güvenlik ve Mobese kameralarını inceleyen polis, şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada, H.K.\'nın hastalık derecesinde güvercin meraklısı olduğu saptandı. Merkez Bağlar ilçesinde güvercinlerin sergilendiği bir kıraathanede tedbir alan sivil kıyafetli polisler, gelen H.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu ticareti, yaralama, kapkaç, yankesicilik gibi 7 suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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