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(Görüntülü Haber)Motosikleti ile mağazaya girdi, kırılan camlar boğazını kesti

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, arkadaşıyla gezmeye çıkan Hasan Çokkaçan kontrolünü kaybettiği motosikleti ile yol kenarındaki halı mağazasının camına çarptı

29 Ağustos 2017 12:24

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, arkadaşıyla gezmeye çıkan Hasan Çokkaçan kontrolünü kaybettiği motosikleti ile yol kenarındaki halı mağazasının camına çarptı. Hasan Çokkaçan kırılan camların boğazını kesmesi sonucu yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı. Kaza, saat 03.15 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Çokkaçan idaresindeki 41 BU 175 plakalı motosikleti ile arkadaşı Cansu Toksöz ile birlikte gezmeye çıktı. Hasan Çokkaçan kontrolünü kaybettiği motosikleti ile kaldırımdaki metal dubayı yıktıktan sonra halı mağazasının camına çarptı. Kırılan camlar kask takmayan Hasan Çokkaçan\'ın yüzünü ve boynunu keserken, kask takan Cansu Toksöz ise hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Hasan Çokkaçan\'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hasan Çokkaçan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Cansu Toksöz aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayı duyan yakınları hastaneye akın ederken, bir yakını Hasan Çokkaçan\'na ait kolyeyi göğsüne basarak ağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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